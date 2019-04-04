Финансы
Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрдИзвестия 11:27
Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщается на официальном сайте Центробанка РФ.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Футбол
Манджукич продлил контракт с «Ювентусом» до 2021 года
Обновлено в 07:42
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Путин и Нетаньяху поблагодарили российских военных за поисковую работу
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарили российских военных за возвращение останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
В Москве представили новинку от Xiaomi - смартфон Mi 9. Это новейший флагман в семействе китайского бренда.
Обновлено в 15:09
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой
Обновлено в 07:35
Экономика
Банки и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг
Банки, платежные системы и ритейлеры не договорились о снижении комиссий за эквайринг — прием к оплате платежных карт.
Обновлено в 18:05
Общество
Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире
Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Шоу-бизнес
Сияющая Лопырева впервые показала лицо любимого мужчины
"Мисс-Россия" Виктория Лопырева впервые показала лицо гражданского мужа Игоря Булатова. Влюбленные перестали прятаться.
Обновлено в 16:25
Кино
Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»
В Сети обнародованы первые кадры из нового "Терминатора", носящего подзаголовок "Темная судьба".
Обновлено в 11:40
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Игры
Следующей бесплатной игрой Epic Store станет Transistor
Следующим предложением Epic станет Transistor, который можно будет безвозмездно скачать с 18 апреля по 2-е мая, и навеки оставить в своей библиотеке.
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая показала новый образ
Актриса Юлия Высоцкая поделилась с подписчиками Instagram новой фотографией.
Обновлено в 13:02
Экология
В эфире «Открытого региона» — о том, как Поморье встречает весну
В марте уже до 27 марта двадцать семь миллиметров выпало в Архангельске при норме 25 миллиметров.
Обновлено в 08:51
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено в 12:22
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции
В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне. Там появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 04:05
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина
Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Политика
Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК
Алексей Рогозин уходит с должности вице-президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации и генерального директора Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.
Обновлено в 12:26
Здоровье
Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион
В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено вчера в 13:28
Политика
Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23