Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрдИзвестия 11:27

Международные резервы России увеличились на $2,4 млрд за неделю, закончившуюся 29 марта, и составили $489,5 млрд. Об этом в четверг, 4 апреля, сообщается на официальном сайте Центробанка РФ.

Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

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