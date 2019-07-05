Финансы
Международные резервы России выросли на 1,4%Экономика и жизнь вчера в 09:17
На 21 июня международные резервы составляли 510,2 млрд долл. С 14 по 21 число они выросли на 5,7 млрд долларов, или на 1,1%. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 14:15, Вашингтон
Происшествия
На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес
Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ
Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено в 13:11
Экономика
ЦБ обнаружил новый способ мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ атак с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Обновлено в 05:08
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено в 10:00
Гаджеты
Reuters узнал о выплате Apple в адрес Samsung $683 млн неустойки
Компания Samsung получила возмещение в размере около 800 млрд корейских вон ($683 млн) за проданные Apple дисплеи OLED для iPhone, так как производитель смартфонов в США не достиг уровня продаж, о которой договаривались стороны.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Воронежские врачи объяснили рост смертности от рака в регионе
В департаменте здравоохранения Воронежской области в четверг, 4 июля, объяснили серьезный рост числа онкологических заболеваний, выявленный в регионе в 2019 г. По словам врачей, изменения обусловлены не «вспышкой» подобных проблем или искусственным занижением статистики, а улучшением профилактической работы и нововведениями при учете смертности от конкретных диагнозов.
Обновлено вчера в 16:02
Политика
Зеленский пообещал выполнить минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он и его команда готовы выполнить все пункты минских соглашений.
Обновлено в 13:50
Происшествия
Задержана тетя пережившей пытки девочки из Ингушетии
Обновлено в 04:18
Происшествия
Сотрудница почты похищала билеты лотереи и получала выигрыши
Билеты сотрудница почты похищала в течение двух лет, пишет издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».
Обновлено в 06:57
Политика
Брат против брата: родню главы Донецка нашли в ДНР
Семья нового председателя Донецкой областной администрации Павла Кириленко живет в самопровозглашенной ДНР.
Обновлено в 13:10
Авто
«АвтоВАЗ» возобновил производство автомобилей
Компания ООО "Завод Автокомпонент" возобновил поставки компонентов и продолжит далее выполнять условия контракта.
Обновлено в 00:39
Политика
В Ливии задержаны два сотрудника российского фонда
Два сотрудника российского Фонда защиты национальных ценностей задержаны в Ливии, сообщил президент некоммерческой организации Александр Малькевич.
Обновлено в 11:24
Авто
В России стартовали продажи нового Toyota Hiace
Дилеры Toyota в России начали прием заказов на микроавтобус Toyota Hiace шестого поколения.
Обновлено в 06:18
Авто
Jaguar Land Rover будет выпускать электрический XJ
Первым электрокаром, выпускаемым на заводе в Касл Бромвич, станет флагманский седан Jaguar XJ.
Обновлено в 11:35
Происшествия
Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента
Александр Воробьев, которого подозревают в госизмене, работает помощником полпреда президента в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Финансы
Российские торги в пятницу начались слабым ростом индексов
В пятницу российский рынок акций открылся разнонаправленно, при этом продолжилось ралли бумаг АФК "Система", обновивших максимум с января 2018 года и упали котировки "Россетей" и "Энел Россия" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес
Батрутдинов предрек закрытие Comedy Club
Обновлено в 13:55
Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в России в новой комплектации
Дилеры KIA в России начали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации Luxe+, которая займет место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 09:55
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено в 07:37
Спорт
Попова и Бубку обвинили в коррупции при выборе столицы Олимпиады-2016
Экс-губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал рассказал о проплаченных голосах некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК) за выбор города столицей Олимпийских игр 2016 года, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:04
Политика
В Польше экс-чиновника осудили «за работу на российскую разведку»
«Суд признал Марека В. виновным в том, что в период с 6 марта 2015 года по 27 января 2016 года он принимал участие в деятельности российской военной разведки ГРУ, направленной против Польши», — отметили в суде.
Обновлено в 12:34
Политика
В «Нафтогазе» заявили об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Украине грозит техногенная катастрофа, если в хранилища не удастся закачать нужный объем газа.
Обновлено в 12:30
Футбол
Бартомеу подтвердил информацию о контакте с «Атлетико» по Гризманну
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил информацию о ведении переговоров клубом по трансферу форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.
Обновлено в 13:49
Гаджеты
Смартфон Motorola P50 представлен официально
Обновлено в 09:27
Гаджеты
Более 10 миллионов человек скачали фейковое «Обновление для Samsung»
Более 10 миллионов пользователей Android установили на свои смартфоны фейковое приложение под названием «Обновления для Samsung» (Updates for Samsung).
Обновлено в 11:00
Политика
СМИ сообщили о конфликте в команде Зеленского
Между первым замглавы СБУ Иваном Бакановым и окружением руководителя Офиса президента Андрея Богдана назревает конфликт, сообщила "Украинская правда".
Обновлено в 10:45
Политика
Владимир Путин подарил «Грех» папе Римскому
Путин вручил Папе Римскому икону с двумя апостолами, Петром и Павлом.
Обновлено вчера в 15:18
Космос
Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел
Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.
Обновлено в 11:55