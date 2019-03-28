Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделюИзвестия вчера в 11:37
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил Центробанк.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Общество
В МРСК Сибири сменился генеральный директор
Прежний руководитель уехал на Северный Кавказ Исполняющим обязанности генерального директора ПАО "МРСК Сибири" назначен 44-летний Павел Акилин.
Обновлено в 02:09
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Компания Boston Dynamics, специализирующаяся на робототехнике, на своем YouTube-канале продемонстрировала робота Handle, оснащенного манипулятором с присосками для выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
Обновлено вчера в 21:20
Экономика
Названы главные причины отказа в ипотеке
Вторая по распространенности причина отказа — сильная закредитованность заявителя, или наличие ранее оформленных займов, кредитных карт, обслуживание которых не завершено.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit
Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Минобороны отказалось передавать операторам частоты для 5G
Минобороны считает, что сотовым операторам рано передавать в пользование частоты для развертывания связи пятого поколения (диапазон 3,4–3,8 ГГц).
Обновлено вчера в 15:40
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие
Минобороны выделит 2,8 млрд рублей на модернизацию Су-25
Министерство обороны РФ выделит почти 2,8 млрд рублей на модернизацию самолетов Су-25. Об этом в четверг, 28 марта, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:41
Экономика
В Росстате назвали отрасли с самыми высокими зарплатами
Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала сферы деятельности с самыми высокими зарплатами в среднем по России.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено вчера в 08:10
Кино
Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели
Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В «Роснефти» прокомментировали задержание Ишаева
В "Роснефти" прокомментировали задержание бывшего вице-президента компании, экс-полпреда президента в ДФО и бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева.
Обновлено вчера в 13:09
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Катерина Шпица в студии «Вечернего Урганта» вспомнила, как в детстве доила козу
В студии речь зашла о детстве звезды, которое она провела на Украине. Шпица рассказала, что в юности помогала соседке доить козу.
Обновлено в 01:56
Экономика
Через пять лет на Стрелке появится деловой район «Красноярск-сити»
К 2024 году в районе Стрелки появится деловой комплекс «Красноярск-сити».
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Лондоне Центральная мечеть оцеплена вооруженной полицией
Как сообщает The Sun, вооруженные сотрудники полиции Лондона оцепили здание Центральной мечети в Риджентс-парке в связи с убийством в ее окрестностях.
Обновлено вчера в 17:14
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
В Россию по госпрограмме вернулись более 800 тысяч соотечественников
В рамках госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, которая стартовала в 2007 году, в Россию вернулись 826 тысяч человек.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено 27 марта в 12:29
Армия и оружие
Израиль нанес авиаудар по Алеппо
Армия Израиля отказалась комментировать эти события. Она не подтверждала, что нанесла удар. Израиль не в первый раз атакует Сирию.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
Слияние Александринского театра и Театра имени Волкова откладывается
Слияние Александринского театра и Театра имени Волкова откладывается 28 марта министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра драмы имени Федора Волкова (Ярославль).
Обновлено вчера в 15:42
Авто
Перелицованный Geely Atlas пользуется ажиотажным спросом
По сути, новинка является перелицованной версией российского Geely Atlas.
Обновлено в 01:46
Наука
НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели
Обновлено 27 марта в 16:15