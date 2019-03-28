Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделюИзвестия 11:37

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил Центробанк.

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

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