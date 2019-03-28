Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделюИзвестия вчера в 11:37
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил Центробанк.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия
Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти
Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
В Петербурге спасли старейшую пирожковую на Московском проспекте
Обновлено вчера в 08:45
Авто
Опубликованы секретные фото интерьера новой Chevrolet NIVA
Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
Обновлено 27 марта в 10:57
Наука
Ученые научили роботов «размножаться»
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%
Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 07:41
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено 27 марта в 09:14
Общество
Российская модель госпитализирована в Шанхае с менингитом
Российская модель Алиса Митрова госпитализирована в китайском Шанхае с диагнозом бактериальный менингит.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым
По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды
Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие
Корабли НАТО в Черном море попали на видео
Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес
Четвертый брак Николаса Кейджа продлился всего четыре дня
55-летний Николас Кейдж разводится спустя четыре дня брака. Этот союз стал четвертым официальным для артиста.
Обновлено в 00:21
Происшествия
Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки
Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено вчера в 15:25
Технологии
Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС
Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Экономика
Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля
Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра культуры Владимира Мединского штрафовать за использование феминитивов в СМИ.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес
Егор Крид прокомментировал слухи об уходе из Black Star
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест
Обновлено вчера в 14:04
Политика
Трамп выбрал нового представителя Госдепа
Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля
Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Экономика
Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей
Обновлено вчера в 14:51
Технологии
Boston Dynamics показала робота-грузчика
Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором показаны роботы, предназначенные для грузовых работ на складе.
Обновлено вчера в 16:51
Общество
В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку
Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие
Как на Украине появилось электромагнитное оружие
Украинский «Спецтехноэкспорт» (входит в ГК «Укроборонпром») сообщил о создании электромагнитного оружия, предназначенного для поражения радиоэлектронных средств, включая системы энергопитания и системы передачи данных.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы
26 марта на сайте российского МИДа был опубликован комментарий Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года и дополнительного одобрения от Национальной ассамблеи страны для этого не требуется.
Обновлено вчера в 18:13
Общество
Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России
Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27