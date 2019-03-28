Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделюИзвестия вчера в 11:37

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил Центробанк.
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Международные резервы России выросли на 4%

Коммерсантъвчера в 12:37

Международные резервы России за неделю выросли до $487,1 млрд

ТАССвчера в 09:28

Международные резервы РФ выросли на 1%

News.ruвчера в 09:11

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд

Газета.Ruвчера в 09:12

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

Rambler News Serviceвчера в 09:06

Международные резервы России выросли за неделю на $4,6 млрд

Финмаркетвчера в 09:02

Международные резервы России за неделю выросли на $4,6 млрд

REGNUMвчера в 09:20
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Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

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Трамп призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал страны ОПЕК увеличить добычу нефти.
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В Петербурге спасли старейшую пирожковую на Московском проспекте

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Первые фотографии интерьера обновленного внедорожника опубликовал портал Drom.
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Экономика

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Экономика

Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9%

Глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ в ходе торгов на Московской бирже снизились на 9%, до 500,4 рубля за бумагу на фоне рекомендации не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.
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Общество

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Обновлено вчера в 17:17
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
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Происшествия

Экс-министр Абызов содержится в камере без горячей воды

Политика заселили в двухместную пустующую камеру еще не отремонтированного блока. Там нет горячей воды, зато есть телевизор.
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Армия и оружие

Корабли НАТО в Черном море попали на видео

Турецкое агентство Demirören Haber Ajans опубликовало видео группы кораблей НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 22:38
Шоу-бизнес

Четвертый брак Николаса Кейджа продлился всего четыре дня

55-летний Николас Кейдж разводится спустя четыре дня брака. Этот союз стал четвертым официальным для артиста.
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Происшествия

Экс-следователя заочно арестовали по делу о вымогательстве взятки

Пресненский суд Москвы в четверг заочно арестовал экс-старшего следователя по особо важным делам управления по Центральному административному округу московского главка СК России Марию Слезкину по делу о покушении на получение взятки в 2 миллиона евро, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Технологии

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов подключиться к ФГИС

Роскомнадзор направил владельцем 10 VPN-сервисов требование подключиться к федеральной госинформсистеме (ФГИС), передает ТАСС со ссылкой на распространенное сообщение пресс-службы ведомства.
Обновлено вчера в 13:24
Политика

США готовы продлить торговые переговоры с КНР

Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Экономика

Отбор участников в рамках национального проекта по экспорту начнется 1 апреля

Конкурс по отбору в рамках национального проекта по экспорту участников и получателей госсубсидий начнется 1 апреля, сообщил на Красноярском экономическом форуме вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено вчера в 23:59
Общество

За «авторок» и «редакторок» захотели штрафовать

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров попросил министра культуры Владимира Мединского штрафовать за использование феминитивов в СМИ.
Обновлено вчера в 21:28
Шоу-бизнес

Егор Крид прокомментировал слухи об уходе из Black Star

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Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

Обновлено вчера в 14:04
Политика

Трамп выбрал нового представителя Госдепа

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.
Обновлено вчера в 18:35
Политика

Президенты США и Южной Кореи встретятся в Вашингтоне 11 апреля

Президенты США и Южной Кореи Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин проведут встречу 11 апреля в Вашингтоне, сообщает AP со ссылкой на заявления администраций глав двух государств.
Обновлено в 00:41
Экономика

Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей

Обновлено вчера в 14:51
Технологии

Boston Dynamics показала робота-грузчика

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, в котором показаны роботы, предназначенные для грузовых работ на складе.
Обновлено вчера в 16:51
Общество

В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами

Обновлено вчера в 05:33
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Фанату «Спартака» грозит 15 лет тюрьмы во Франции за драку

Россиянину грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее фанат заставил Баринова извиниться за оскорбления в адрес "Спартака".
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

Как на Украине появилось электромагнитное оружие

Украинский «Спецтехноэкспорт» (входит в ГК «Укроборонпром») сообщил о создании электромагнитного оружия, предназначенного для поражения радиоэлектронных средств, включая системы энергопитания и системы передачи данных.
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Политика

Бразилия призвала Россию отозвать военных из Венесуэлы

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Общество

Суд Дубая освободил ранее конфискованную яхту миллиардера из России

Яхта стоимостью более 400 млн долларов, принадлежащая российскому миллиардеру Фархаду Ахмедову, была освобождена судом Дубая после конфискации в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Президент России Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный—Гороховец, которая должна была стать первым участком Москва—Казань, и склоняется к целесообразности создания альтернативной платной автодороги, пишет со ссылкой на источники газета "Коммерсант".
Обновлено вчера в 23:27
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