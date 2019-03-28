Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделюИзвестия 11:37

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил Центробанк.

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Происшествия Потерпевшая по делу Абызова компания не обращалась к правоохранителям Глава признанной потерпевшей по делу Абызова компании «Алмазювелирэкспорт» Михаил Шеин рассказал ТАСС, что сам в правоохранительные органы не обращался.

Происшествия Вандал, повредивший картину Репина, объяснил свой поступок Инцидент произошел в мае прошлого года: как выяснило следствие, перед закрытием Третьяковской галереи Подпорин прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и несколько раз ударил по застекленному полотну металлической стойкой ограждения.

Политика «Второму президенту» Венесуэлы запретят править страной Лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным главой государства, запретят занимать государственные должности.

Здоровье Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.

Политика США призвали ЕС ужесточить санкции против Венесуэлы США призвали Евросоюз ужесточить санкции в отношении правительства Венесуэлы, в том числе президента Николаса Мадуро.

Космос Сторонники «плоской Земли» поищут край света в Антарктиде Приверженцы конспирологической «теории плоской Земли» намерены отправиться на поиски края планеты. По их мнению, он расположен в Антарктиде.

Происшествия Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Red Wings предлагает запретить провоз зажигалок в салоне Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования инцидента с воспламенением обшивки кресла планирует обратиться в Росавиацию с предложением запретить пронос зажигалок на борт самолета.

Происшествия Число жертв стрельбы в Утрехте выросло до четырех человек В понедельник, 18 марта, произошла стрельба в трамвае в районе остановки 24 Oktoberplein в Утрехте.

Политика Кремль ответил на требование Трампа убраться из Венесуэлы 27 марта президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, отметив, что для достижения этой цели допустимы все способы.

Политика Медведев приостановил объединение Александринки и Театра имени Волкова Премьер-министр Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, заявил пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.

Общество В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.

Общество Лоукостер Wow Air прекратил полеты Wow Air отменила все рейсы и предложил пассажирам обратиться в другие авиакомпании, некоторые из которых предложат им полеты по льготным тарифам.

Футбол Скончался ветеран «Динамо» Владимир Басалаев Стало известно о смерти ветерана московского "Динамо" Владимира Басалаева. Ему было 73 года, сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Футбол «Спартак» хочет выкупить тренировочную базу Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов заявил, что клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, расположенную в Тушине рядом с домашним стадионом команды.

Происшествия Кадыров обратился к устроившему смертельное ДТП в Москве чеченцу Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".

Наука Археологи обнаружили древнюю этрусскую гробницу на острове Корсика Группа исследователей во главе с Франком Леандри (Franck Leandri) из Французского национального института превентивных археологических исследований обнаружили гробницу, принадлежащую древней этрусской цивилизации, на территории коммуны Алерии в восточной части острова Корсика.

Общество Россельхознадзор ограничит поставки колбасы и сыра из Белоруссии Россельхознадзор собирается ввести ограничения на поставки сыра и колбасных изделий с нескольких предприятий Белоруссии в связи с выявленными нарушениями.

Гаджеты Apple признала проблемы с клавиатурами MacBook В прошлом году против компании был подан групповой иск, после чего в Apple запустили программу сервисного обслуживания клавиатур MacBook и MacBook Pro.

Спорт Бобслеист Зубков отказался возвращать МОК золото Сочи-2014 Российский бобслеист Александр Зубков, которого Международный олимпийский комитет (МОК) на фоне допингового скандала лишил двух золотых медалей сочинской Олимпиады 2014 года, заявил, что не собирается отдавать свои награды.

Общество Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.

Политика Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.