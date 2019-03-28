Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделюИзвестия 11:37
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%). Об этом в четверг, 28 марта, сообщил Центробанк.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 23:22, Ашберн
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы
Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Политика
Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля
Президент США Дональд Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:26
Культура
В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра
Обновлено вчера в 09:54
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию
Обновлено в 09:21
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо
Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Закон о фейковых новостях вступил в силу в России
В России в пятницу, 29 марта, вступают в силу законы о фейковых новостях, а также закон об оскорблении общества и государственных символов, передает ТАСС.
Обновлено в 17:48
Хоккей
Гол Панарина помог «Коламбусу» разгромить «Монреаль»
Обновлено в 22:15
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено в 21:50
Шоу-бизнес
Хотиненко рассказал о состоянии здоровья режиссера Соловьева
Народный артист России Владимир Хотиненко рассказал о состоянии здоровья госпитализированного режиссера Сергея Соловьева.
Обновлено в 07:31
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Происшествия
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение
Обновлено в 18:35
Политика
Посадки — новый опиум народа. Растущее могущество силовиков может уничтожить власть Кремля
Петр Саруханов / "Новая газета" С паузой в два дня в Москве задержали сначала бывшего министра правительства Медведева Михаила Абызова, будто специально прилетевшего для этого из Италии, а затем бывшего Хабаровского губернатора Виктора Ишаева.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Кети Топурия призналась, почему рассталась с Гуфом
Грузинская и российская певица, вокалистка группы "А’Студио" Кети Топурия впервые после расставания с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) рассказала, почему не сложился их союз.
Обновлено в 19:44
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Космос
В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 05:59
Авто
Renault Samsung Motors показала копию Renault Arkana
Новинка является практически полной копией кроссовера Renault Arkana, в разработке которого активное участие принимали российские инженеры и дизайнеры.
Обновлено в 07:46
Общество
Модель из России госпитализирована в Шанхае с менингитом
Обновлено в 18:49
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Зампред правительства Хабаровского края Наталия Пудовкина уволилась
Недавно назначенная губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом зампред по социальным вопросам Наталья Пудовкина покидает правительство региона.
Обновлено в 22:39
Шоу-бизнес
Алла Михеева взволновала поклонников чрезмерной худобой
Многие поклонники оценили стиль и внешний вид телеведущей, однако нашлось и немало тех, кто всерьез забеспокоился об излишней худобе Аллы Михеевой.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В США внесли проект о запрете поставок F-35 Турции из-за закупки С-400
Обновлено в 16:32
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено в 11:25