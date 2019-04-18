Финансы
Международные резервы России выросли на $2,5 млрдКапитал страны вчера в 23:35
Специалисты Банка России опубликовали доклад о состоянии международных резервов России. Так, по состоянию на 12 апреля текущего года международные резервы страны оценивались в $491,6 млрд.
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 05:04, Ашберн
Армия и оружие
Боевой экзамен танковых экипажей Т-72 попал на видео
В одном из танковых учебных центров Восточного военного округа в Хабаровском крае началась сдача экзаменов на боевую выучку.
Обновлено в 04:25
Политика
В Раде рассказали о желании Порошенко стать премьером Украины
Президент Украины Петр Порошенко разработал план на случай, если не сможет победить в предстоящих выборах.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Политика
Зеленский представил свою команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в программе "Право на власть" в эфире канала "1+1" представил членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено вчера в 21:58
Общество
Тарифы на городской велопрокат в Москве не изменятся в 2019 году
Тарифы на пользование велосипедами городского проката в Москве, который в 2019 году начнет работу 25 апреля, останутся на уровне прошлого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном сайте.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Общество
Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии
Обновлено 17 апреля в 07:15
Политика
Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину
Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Футбол
Полузащитник «Анжи»: приятно встречаться с командой, которая тебя воспитала
Полузащитник «Анжи» Апти Ахъядов поделился мнением о предстоящем матче с «Ахматом» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Журналистку застрелили в Северной Ирландии
Отмечается, что журналистка была ранена в результате беспорядков в Северной Ирландии в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года под лозунгами независимости от Великобритании.
Обновлено в 03:27
Авто
Mercedes GLS представлен официально
Компания Mercedes-Benz представила на Нью-Йоркском автосалоне флагманский вседорожник GLS третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:49
Здоровье
В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней
Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Франция отправляет в Эстонию танки и 300 военных
Обновлено в 02:33
Транспорт
На Тверской улице в Москве начали наносить желтую разметку для танков
На Тверской улице в Москве наносят временную дорожную разметку по маршруту движения колонн военной техники, участвующей в параде Победы на Красной площади, сообщил в пятницу представитель ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов.
Обновлено в 03:06
Авто
УАЗ выпустил экспедиционную версию УАЗ «Хантер»
Ульяновский автозавод выпустил экспедиционную версию внедорожника УАЗ «Хантер».
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Актриса Ксения Хаирова назвала шоком смерть Ирины Цывиной
Обновлено вчера в 07:58
Транспорт
Работы по благоустройству Саратова Радаев назвал позором
Обновлено в 03:07
Происшествия
Мать координатора «Протестного Кузбасса» приговорили к условному сроку за «ушиб» ногтем полицейскому
Центральный районный суд Новокузнецка приговорил мать координатора движения «Протестный Кузбасс» Льва Гяммера Ольгу Гяммер к 1,5 годам лишения свободы условно, признав ее виновной в применении насилия к полицейскому.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Панин признался, что водит дочь на нудистский пляж
Актер Алексей Панин заявил в эфире НСН, что ему не стыдно перед детьми за свои обнаженные фото в социальных сетях.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Экономика
Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой
Обновлено вчера в 17:12
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Центральный банк России поверил в перспективы криптовалют
Финансовый регулятор представил доклад «Есть ли будущее у цифровых валют центральных банков».
Обновлено в 04:00
Космос
В ночь Страстной пятницы взойдет розовая луна
В грядущую ночь Страстной пятницы жители планеты смогут наблюдать одно из самых зрелищных явлений – появление розовой луны.
Обновлено 17 апреля в 12:53
Религия
Православные готовятся встретить Вербное воскресенье
Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Наука
Генетики впервые расшифровали ДНК средневековых крестоносцев
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей
Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45