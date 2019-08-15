Финансы
Международные резервы России выросли на $10,2 млрдNews.ru 09:27
Центробанк опубликовал данные о состоянии международных резервов России. По информации регулятора, они составляют $527,1 млрд. Рост за период с 2 по 9 августа составил $10,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.
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Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено в 15:39
Футбол
ЦСКА интересуется полузащитником «Монако»
ЦСКА заинтересовался центральным полузащитником "Монако" и сборной Марокко Юссефом Аит Беннассером, утверждает источник.
Обновлено в 18:16
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче двух Курильских островов Японии.
Обновлено в 20:25
Футбол
«Спартак» обыграл «Тун» и вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский «Спартак» одержал победу над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
На Тихоокеанском флоте ввели штормовую готовность из-за тайфуна «Кроса»
Режим повышенной штормовой готовности ввели в местах дислокации сил Тихоокеанского флота из-за тайфуна "Кроса", сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено в 20:41
Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
ВЦИОМ: треть россиян с трудом выплачивают кредиты
Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что больше половины россиян (51%) имеют непогашенные кредиты.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель А321 попал на видео
Обновлено в 15:09
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Архарова стала мамой
Российская и итальянская актриса Екатерина Архарова родила своего первенца в возрасте 44 лет.
Обновлено в 16:31
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено в 19:14
Происшествия
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу.
Обновлено в 07:56
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено в 15:44
Кино
Дочь Брюса Ли посоветовала Тарантино «заткнуться»
Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли Шеннон резко высказалась в адрес голливудского режиссера Квентина Тарантино, посоветовав ему «заткнуться».
Обновлено в 05:32
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено в 11:59
Космос
В России изобрели новую рацию для космонавтов
Создан опытный образец спутникового радиомаяка, который войдет в состав носимого аварийного запаса космонавтов – с его помощью можно определить точные координаты места посадки, передать их по спутниковому каналу спасателям и связаться с ними по радиоканалу.
Обновлено в 20:00
Политика
WSJ узнала об идее Трампа купить Гренландию
По данным газеты, в начале сентября Трамп совершит свой первый визит в Данию, хотя поездка не связана с идеей возможной покупки Гренландии, уверяют собеседники WSJ.
Обновлено в 20:27
Происшествия
Под Омском нашли живым пропавшего ребенка
Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.
Обновлено в 05:57
Политика
Трамп призвал Си Цзиньпина встретиться с протестующими в Гонконге
Президент США Дональд Трамп призвал лидера КНР Си Цзиньпина лично встретиться с протестующими в Гонконге, 15 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 13:39
Кино
Тарантино оценил отсылки к своему творчеству в фильмах Marvel
Обновлено в 15:08
Общество
Власти Непала ужесточат правила для покорителей Эвереста
Предлагается, чтобы покорители Эвереста и других горных вершин выше восьми тысяч метров проходили специальную подготовку по восхождению на большие высоты.
Обновлено в 18:39
Энергетика
Украина отказалась от введения спеццены на газ для Луганской области
Кабинет министров Украины отказался от введения специальной цены на газ для Луганской области.
Обновлено в 16:51
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
В пятницу Северная Корея осуществила пуски двух неопознанных снарядов с восточного побережья страны.
Обновлено в 20:26
Футбол
Джордан Ларссон: «Сегодня „Спартак“ победит, увидимся на ЦСКА»
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон пожелал красно-белым удачи в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы с «Туном».
Обновлено в 12:27
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено вчера в 03:43
Происшествия
Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Экономика
Владелец befree и Love Republic купил сеть магазинов Sela
Melon Fashion Group, которая владеет торговыми сетями одежды befree, Love Republic и Zarina, объявила о покупке магазинов Sela.
Обновлено в 09:20