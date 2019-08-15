Финансы
Международные резервы России выросли на $10,2 млрдNews.ru вчера в 09:27
Центробанк опубликовал данные о состоянии международных резервов России. По информации регулятора, они составляют $527,1 млрд. Рост за период с 2 по 9 августа составил $10,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.
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Международные резервы РФ выросли на 10,2 миллиарда долларов за неделю
Московский Комсомолецвчера в 10:55
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:49, Ашберн
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Петербурге у сына концертмейстера украли скрипку за три тысячи евро
По данным пресс-службы, 16 августа в полицию поступило заявление от 42-летней женщины-концертмейстера, что злоумышленник похитил у ее несовершеннолетнего сына скрипку стоимостью 3 тысячи евро.
Обновлено в 02:51
Интернет
Google лишает Chrome поддержки FTP
Атаки по сторонним каналам Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Еще осенью 2018 года стало известно, что разработчики Chrome и Firefox начали претворять в жизнь идею по прекращению поддержки FTP в своих браузерах.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Рейс «Победы» задержали из-за возможного попадания птицы в двигатель
Авиакомпания «Победа» (группа «Аэрофлот») задержала рейс из Минеральных Вод из-за возможного подозрения, что в двигатель попала птица, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым
Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Трамп призвал строить в США больше психбольниц
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Пилоты А321 вернулись в Екатеринбург
Как пассажиры вернулись из Жуковского в Екатеринбург пилоты "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов и Георгий Мурзин.
Обновлено в 03:13
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Происшествия
Командир А321 извинился перед пассажирами
Командир аэробуса A321, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, Дамир Юсупов извинился перед пассажирами рейса за то, что не смог доставить их к месту назначения.
Обновлено в 04:36
Политика
В Госдуме оценили стратегию Зеленского по возвращению Крыма
Новая стратегия Киева по возвращению Крыма является способом впустую потратить деньги налогоплательщиков, заявил депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев в пятницу, 16 августа.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский»
Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 14:02
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США
В июне Россия сократила объем вложений в американские государственные бумаги до 10,848 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:05
Музыка
Шатунов отказался от исполнения песен «Белые розы» и «Седая ночь»
Обновлено вчера в 07:36
Игры
Новый трейлер модификации Skyblivion — Oblivion на движке Skyrim
Разработчики Skyblivion из команды TES Renewal поделились новым трейлером своей модификации, которая переносит The Elder Scrolls 4: Oblivion на обновлённый движок The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition.
Обновлено в 04:21
Общество
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Обновлено вчера в 23:14
Общество
В Росгвардии посчитали стихотворение от имени дочери сотрудника ОМОН пиар-акцией
Обновлено вчера в 10:30
Общество
Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории метеонаблюдений
Средняя температура в июле этого года в мире составила 16,7°C, это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений, пишет The New York Times со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
Обновлено вчера в 20:09
Общество
В США скончался нобелевский лауреат Кэри Муллис
Муллис получил Нобелевскую премию в 1993 году вместе со своим коллегой из Великобритании Майком Смитом.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Гибралтар освободил иранский танкер Grace 1
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Политика
Турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено»
Обновлено вчера в 20:08
Политика
Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
Обновлено в 03:09
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено вчера в 18:59
Теннис
Роджер Федерер: «Рублев сыграл суперчисто»
Обновлено вчера в 18:18
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Общество
Психолог назвал принятие способом борьбы с аэрофобией
Заведующий отделением психологической помощи психиатрической больницы 1 Москвы Никита Чернов дал советы тем, кто боится летать.
Обновлено вчера в 23:32