Финансы

Международные резервы России выросли на $10,2 млрдNews.ru вчера в 09:27

Центробанк опубликовал данные о состоянии международных резервов России. По информации регулятора, они составляют $527,1 млрд. Рост за период с 2 по 9 августа составил $10,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.
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