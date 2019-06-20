Финансы

Международные резервы России выросли до максимума с 2014 годаКоммерсантъ 10:21

По состоянию на 14 июня золотовалютные резервы России (ЗВР) увеличились до $504,5 млрд, набрав за неделю $1,8 млрд. Это максимальное значение за последние пять лет, с марта 2014 года.
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Золотовалютные резервы России достигли пятилетнего максимума

РБК12:49

Россия за неделю увеличила международные резервы на $1,8 млрд

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Международные резервы РФ с 7 по 14 июня выросли на $1,8 млрд

Интерфакс09:09

Международные резервы РФ с 7 по 14 июня увеличились на $1,8 млрд

ПРАЙМ09:08
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