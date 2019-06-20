Финансы

Международные резервы России выросли до максимума с 2014 годаКоммерсантъ 10:21

С начала 2019 года российские резервы выросли на 7,7%, или на $36 млрд. На 1 июня 2019 года объем золотых резервов ЦБ России в абсолютном выражении составлял 70,4 млн тройских унций, или 2,19 тыс. тонн. На май 2019 года по общему объему золота ЦБ занимал пятое место по резервам в мире.
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ЦБ: международные резервы России выросли до максимума с 2014 года

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 17:34, Вашингтон
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Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин рассказал, как он воспринял завоевание командой чемпионского титула в прошлом сезоне.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Первые внедорожники GAC GS8 приехали в Россию

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Месси считает безумием невыход Аргентины из группы на Кубке Америки

"Альбиселесте" рискует не выйти из своей группы, после двух матче имея в своем активе лишь одно очко. Однако Месси считает это безумием.
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Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено вчера в 15:52
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