Финансы
Международные резервы России выросли до $489,5 млрдГазета.Ru 09:20
Международные резервы России по состоянию на 29 марта за неделю выросли на 0,5% до $489,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Происшествия
В Сан-Паулу 11 человек застрелили при попытке ограбить банк
В районе бразильского города Гуарарема в четверг 11 грабителей банка были застрелены во время столкновения с полицейскими, сообщает администрации штата Сан-Паулу.
Обновлено в 14:02
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Экономика
Сбербанк запустил мгновенные переводы по номеру телефона в страны СНГ
Сбербанк запустил сервис мгновенных денежных переводов по ФИО и номеру телефона в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
Обновлено в 17:04
Интернет
Южная Корея первой в мире начала использовать 5G
Южная Корея стала первой страной, которая в коммерческих целях использует мобильную связь пятого поколения — 5G.
Обновлено в 13:47
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
ЕСПЧ уведомил Россию о жалобе 380 родных жертв крушения Boeing в Донбассе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил уведомить правительство России о жалобе 380 родственников погибших при крушении рейса MH17 на востоке Украины.
Обновлено в 12:13
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Цена за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ составит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб - 37 990 рублей.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию
Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Замдиректора детдома не стали наказывать за якобы развращенных детей
Суд прекратил производство по делу из-за истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Футбол
«Аль-Садд» Хави стал чемпионом Катара
Победителем чемпионата Катара стал клуб "Аль-Садд".
Обновлено в 14:35
Наука
При помощи технологии редактирования генома ящериц сделали альбиносами
Обновлено 02 апреля в 06:00
Гаджеты
Microsoft представила Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 13:43
Политика
Дебаты Зеленского и Порошенко потребовали провести в студии
Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что дебаты президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского необходимо провести в студии общественного телевидения.
Обновлено в 16:04
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум
В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
Обновлено в 17:19
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Происшествия
В Барселоне задержаны 66 граждан Грузии
Испанские и грузинские сотрудники силовых ведомств задержали в Барселоне 66 граждан Грузии.
Обновлено в 15:57
Космос
Зонд «Хаябуса-2» грядущей ночью взорвет астероид Рюгю
Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), запущенный еще в 2014 году, начал сближение с астероидом Рюгю, заканчивая подготовителыный этап к главной части операции - созданию искусственного кратера и сбора уникального материала.
Обновлено в 12:59
Политика
Турция заявила, что покупка С-400 не угрожает США и НАТО
Покупка Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не представляет угрозы для США и НАТО, эти системы будут находиться под турецким контролем, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Обновлено в 16:18
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено в 17:24
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25