Финансы

Международные резервы России выросли до $489,5 млрдГазета.Ru 09:20

Международные резервы России по состоянию на 29 марта за неделю выросли на 0,5% до $489,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.
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Международные резервы России выросли за неделю до $489,5 млрд

Известия11:27

Международные резервы РФ с 22 по 29 марта выросли на $2,4 млрд

Интерфакс09:02

Международные резервы РФ выросли на 0,5%

News.ru10:43

Международные резервы России выросли до $489,5 млрд

Газета.Ru09:20

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

ТАСС09:09

Международные резервы России увеличились до $489,5 млрд

Комсомольская правда11:03

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

REGNUM09:35
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
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Компания Microsoft анонсировала крупное обновление своей операционной системы — Windows 10 May 2019 Update.
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