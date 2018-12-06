На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%. Напомним, в октябре объём международных резервов страны увеличился на $400 млн.

Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд

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