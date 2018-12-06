Финансы
Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд
Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрдREGNUM08:57
На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%. Напомним, в октябре объём международных резервов страны увеличился на $400 млн.
REGNUM08:57
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Финансы
Рубль укрепился на фоне роста нефти после решения ОПЕК+
Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на фоне удорожания нефти после договорённости ОПЕК о сокращении добычи.
Обновлено в 10:50
Финансы
119 российских банков получили базовую лицензию
Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено в 07:23
Финансы
Основным катализатором укрепления рубля станут итоги саммита ОПЕК+
Если ОПЕК+ сможет согласовать сокращение добычи нефти на приемлемом уровне, то российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 65,00-66,00 рублей за доллар США.
Обновлено в 07:00
Финансы
Fitch понизило прогноз роста ВВП Индии на 2018 фингод до 7,2%
Как говорится в прогнозе Fitch для мировой экономики, оценка роста ВВП Индии в 2018 фингоду пересмотрена с ожидавшихся в сентябре 7,8% до 7,2%.
Обновлено в 07:51
Финансы
Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей
В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы
Эксперты: инфляция в России в начале 2019 года может достичь 6%
По оценке аналитика, к концу 2019 года инфляция может достичь 7,75%.
Обновлено в 10:00
Финансы
Битва за Bitcoin Cash и новости ETF
Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено в 06:55
Финансы
Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость
Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.
Обновлено в 07:29
Финансы
Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара
Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы
«Уралсиб» пристрастился к Большой игре
Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено в 06:39
Финансы
Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт
6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы
Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank
6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено в 07:31
Финансы
На Украине рассказали о новом транше МВФ
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина ожидает новый транш Международного валютного фонда (МВФ) в середине декабря.
Обновлено в 09:31
Финансы
Ипотечное кредитование на Северо-Западе за октябрь выросло на 17%
В октябре текущего года банки предоставили заемщикам Северо-Западного федерального округа 16,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 38 млрд рублей.
Обновлено в 06:49
Финансы
Конкурс ГК «Финам» и Банки.ру поможет бесплатно научиться торговать на бирже
Группа компаний «Финам» приглашает пользователей финансового супермаркета Банки.ру к участию в конкурсе «Зимний марафон с Банки.ру».
Обновлено в 01:00