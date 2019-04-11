Финансы
Международные резервы России снизились до $489,1 млрдГазета.Ru 09:40
Международные резервы России снизились на 0,1% до $489,1 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России. В период с 29 марта по 5 апреля наблюдалось незначительное снижение - на $0,4 млрд.
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Происшествия
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:05
Политика
Путин призвал контролировать рост цен на дизельное топливо
В начале совещания с членами правительства в четверг глава государства попросил вице-премьера Дмитрия Козака доложить о ситуации на рынке моторного топлива.
Обновлено в 08:35
Политика
Песков прокомментировал слова Лукашенко о «выкручивании рук»
Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко, отметил, что для Москвы важен диалог с Минском как с союзником, и Кремль понимающе реагирует на подобные эмоциональные речи.
Обновлено в 06:49
Шоу-бизнес
В Лондоне ограбили Леру Кудрявцеву
Знаменитая телеведущая на своей странице в соцсети рассказала об инциденте, который произошел с ней во время отдыха в Великобритании.
Обновлено в 07:14
Политика
На Украине возбудили дело из-за публикации видео с Зеленским и фурой
Полиция возбудила уголовное дело в связи публикацией видеоролика, на котором кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик, сообщила в четверг пресс-служба министерства внутренних дел.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Верховный суд утвердил второй пожизненный приговор ангарскому маньяку
Верховный суд России отклонил жалобу на второй пожизненный приговор бывшему полицейскому из Ангарска Михаилу Попкову за убийство 56 человек, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 08:51
Политика
WikiLeaks: Ассанжа арестовали для экстрадиции в США
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в Великобритании, чтобы экстрадировать в США, считают в организации.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже
Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".
Обновлено в 06:01
Происшествия
В здании суда, где слушается дело Кокорина и Мамаева, не нашли бомбу
Собравшимся на улице сотрудникам суда и журналистам, освещавшим очередное заседание по делу футболистов Кокорина и Мамаева, было объявлено, что в здание можно заходить.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка
Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.
Обновлено в 08:01
Политика
Небензя пресек попытку ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя пресек попытку ограничить время своего выступления на заседании Совета Безопасности с помощью песочных часов.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов наберет почти в три раза больше голосов, чем его оппонент Петр Порошенко, следует из опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Обновлено в 09:10
Общество
Умер уральский миллиардер и меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 07:24
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Культура
Принц Гарри и Опра Уинфри снимут сериал о психическом здоровье
Внук Елизаветы II принц Гарри вместе с телеведущей Опрой Уинфри работают над документальным сериалом о психическом здоровье, его покажут на Apple TV.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину
Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.
Обновлено в 09:36
Авто
Subaru и Changan подняли цены на свои модели
Мониторинг цен* на новые автомобили в России, проводимый экспертами сайта «Цена Авто», показал, что в апреле изменились цены на некоторые модели Changan и Subaru.Как отмечается, у китайского бренда Changan подорожал кроссовер CS35, причем во всех комплектациях.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Водитель Toyota сбил полицейского на юге Москвы и скрылся
«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 08:38
Политика
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Татьяна Африкантова прокомментировала слухи о своей смерти
Африкантова-старшая опасается, что если папа узнает о «смерти» дочери, ему станет плохо.
Обновлено в 06:25
Космос
Профессор МГУ рассказал о скорых путешествиях во времени
Российские ученые назвали открытие черных дыр последним шагом на пути создания машины времени.
Обновлено в 04:37
Экономика
Shell подтвердила выход из проекта «Балтийский СПГ»
Shell больше не работает с «Газпромом» над проектом строительства завода по сжижению газа в Усть-Луге, сообщил «Ведомостям» председатель концерна в России Седрик Кремерс через представителя компании.
Обновлено вчера в 15:50
Экономика
Россияне потеряли на Forex более 200 млн рублей за два года
Обновлено в 15:45 За последние два года совокупный чистый убыток россиян на рынке Forex превысил 200 млн рублей.
Обновлено в 07:31
Технологии
Bloomberg: пользователей голосового помощника от Amazon подслушивают
Для обучения голосового помощника Алексы распознаванию речи компания Amazon до сих пор использует труд тысяч сотрудников по всему миру, а также записи частных разговоров пользователей, следует из журналистского расследования, опубликованного Bloomberg 11 апреля.
Обновлено в 05:50
Космос
Рогозин расширил состав Научно-технического совета «Роскосмоса»
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утвердил структуру и состав нового Научно-технического совета госкорпорации.
Обновлено в 00:32
Политика
Эстония объяснила недопуск парусника «Седов» в Таллин
Эстонские власти на разрешили российскому учебному парусному судну "Седов" войти в свои территориальные воды из-за того, что на борту находились курсанты Керченского государственного морского технологического университета, передает ФАН.
Обновлено в 09:22
Спорт
Госдума приняла закон о штрафах для спортсменов за допинг
Государственная дума в четверг приняла закон о введении административной ответственности за нарушение антидопнговых правил для спортсменов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:26