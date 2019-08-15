Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрдТАСС вчера в 09:22
Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные резервы РФ выросли на 10,2 миллиарда долларов за неделю
Московский Комсомолецвчера в 10:55
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 00:37, Ашберн
Экономика
Промпроизводство в России с начала 2019 года выросло на 2,6%
Промышленное производство в России за период с января по июль 2019 года выросло на 2,6% в годовом выражении.
Обновлено вчера в 09:13
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 07:57
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощенно получить гражданство России
В МВД России сообщили, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощенными процедурами получения российского гражданства, а жители ДНР и ЛНР подали уже более 60 тыс. заявок.
Обновлено вчера в 09:05
Футбол
«Валенсия» опровергла уход Родриго в «Атлетико»
Генеральный директор «Валенсии» Матеу Алемани опроверг информацию о переходе нападающего «Атлетико» Родриго Морено.
Обновлено вчера в 21:21
Происшествия
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Пилот аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов заявил, что не ощущает себя героем, так как выполнял свой долг.
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Тайфун «Кроса» вызвал паводок в Приморье
Дожди в Приморье, вызванные тайфуном "Кроса", спровоцировали формирование паводка в западной и южной частях региона.
Обновлено вчера в 22:01
Армия и оружие
Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США
Обновлено в 00:27
Происшествия
Пропавший в омской тайге мальчик найден живым
Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено вчера в 06:06
Путешествия
В Турции хотят отменить систему «все включено»
Обновлено вчера в 21:18
Политика
США угрожают всем, кто связан с иранским танкером
Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов
Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено вчера в 04:05
Происшествия
Задержана заказавшая лекарство для ребёнка москвичка
В Москве таможенники задержали женщину, заказавшую лекарство для своего ребёнка, больного эпилепсией.
Обновлено вчера в 23:00
Финансы
Россия сократила вложения в госбумаги США почти до $10 млрд
Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского
Обновлено вчера в 15:04
Армия и оружие
В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ
Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Передел рынка краба может стоить бизнесу свыше 150 млрд рублей
Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Офис Зеленского разработает план возвращения Крыма и Донбасса
Украинские власти разрабатывают способы возвращения Донбасса и Крыма под контроль Киева, рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В ветклинике достали из желудка собаки 32 резиновых уточки
Обновлено вчера в 23:29
Музыка
Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»
Обновлено вчера в 08:47
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
Обновлено вчера в 11:59
Общество
Пять семнадцатилетних россиянок родили в 2018 году по пятому ребенку
Обновлено вчера в 03:51
Общество
Клиенты Сбербанка смогут платить в магазинах лицом
Сбербанк может внедрить технологию оплаты товаров в магазине при помощи биометрических данных.
Обновлено в 00:31
Общество
Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров
Ранее министерство выступало с предложением пересмотра границы зон контроля лесных пожаров.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено вчера в 01:30
Общество
«Мисс Екатеринбург-2019» стала Виктория Вершинина
Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
Обновлено вчера в 13:09
Футбол
«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»
В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
Обновлено вчера в 14:09