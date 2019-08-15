Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрдТАСС вчера в 09:22

Международные резервы РФ на 9 августа 2019 года составили $527,1 млрд, что на $10,2 млрд выше уровня неделей ранее, сообщает Банк России. Объем международных резервов уже десятую неделю подряд превышает установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд.
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Международные резервы РФ выросли на 10,2 миллиарда долларов за неделю

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Международные резервы России за неделю выросли на $10,2 млрд

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Международные резервы РФ впервые с января 2018 года выросли за неделю на $10,2 млрд

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«Валенсия» опровергла уход Родриго в «Атлетико»

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Дожди в Приморье, вызванные тайфуном "Кроса", спровоцировали формирование паводка в западной и южной частях региона.
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Зарубежные эксперты признали превосходство С-400 над аналогами из США

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Пропавший в омской тайге мальчик найден живым

Трехлетний мальчик, пропавший в омской тайге, найден живым спустя два дня.
Обновлено вчера в 06:06
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В Турции хотят отменить систему «все включено»

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США угрожают всем, кто связан с иранским танкером

Госдеп США угрожает всем, кто связан с иранским танкером Grace 1 — тем самым, который был задержан в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие

В Южной Корее заявили о пуске КНДР неопознанных снарядов

Военные Южной Кореи сообщили, что Северная Корея произвела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
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Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина.
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Власти Подмосковья признали наличие двух свалок вблизи Жуковского

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В России рассказали о «контролировавшей полмира» АПЛ

Один тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» был способен контролировать полмира, заявил ТАСС механик атомной подводной лодки ТК-20 «Северсталь» капитан-лейтенант Дмитрий Краснов.
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Стоимость квот на крабовых аукционах может существенно вырасти – в правительство внесены документы, меняющие формулу расчета начальной стоимости лота, рассказали сотрудники нескольких рыбопромышленных компаний и подтвердил федеральный чиновник.
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Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»

Весь экипаж совершившего экстренную посадку в Подмосковье лайнера A321 «Уральских авиалиний» попал в базу данных украинского сайта «Миротворец» за полеты в Крым.
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Общество

Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

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Как добавляет WSJ, озвученная Дональдом Трампом идея вызвала у его советников целый ряд вопросов,— например, могут ли США использовать Гренландию для усиления военного присутствия в Арктике, а также какие исследовательские возможности можно получить благодаря покупке острова.
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Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, который выступил против выделения частот 3,4-3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
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Титул «Мисс Екатеринбург-2019» и fashion-тур в Европу завоевала Виктория Вершинина.
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«Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ»

В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.
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