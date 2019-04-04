Международные резервы России увеличились до $489,5 млрдВести.Финанс 10:01

Международные резервы России (МРР) увеличились на $2,4 млрд и составили к 29 марта $489,5 млрд против $487,1 млрд к 22 марта, сообщает Банк России. МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России.

Гаджеты На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.

Экономика Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов.

Авто Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.

Политика Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.

Культура Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи» Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.

Кино Актер Алексей Булдаков умер во сне Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.

Экономика Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».

Политика Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.

Политика WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.

Армия и оружие Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами» Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.

Кино Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.

Происшествия Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.

Кино Скончался маэстро Георгий Данелия «4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Экономика Маск потерял более $1 млрд за две минуты Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.

Здоровье Врачи назвали самые полезные и вредные супы По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.

Авто Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1% — до 33,8 тыс. автомобилей Объем продаж «АвтоВАЗа» в марте 2019 года составил 33 821 автомобилей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.

Общество Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита» Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.

Происшествия Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.

Шоу-бизнес Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.

Политика Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились.

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.