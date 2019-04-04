Финансы
Международные резервы России увеличились до $489,5 млрдВести.Финанс 10:01
Международные резервы России (МРР) увеличились на $2,4 млрд и составили к 29 марта $489,5 млрд против $487,1 млрд к 22 марта, сообщает Банк России. МРР представляют собой финансовые активы, находящиеся в распоряжении ЦБ и правительства России.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 22:37, Ашберн
Гаджеты
На площадке Indiegogo представили «умное» окно Atmoph
Atmoph получил современный 27-дюймовый экран, вокруг которого широкая рамка с выстроенными динамиками.
Обновлено в 13:13
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина обыграл «Монреаль»
Обновлено в 22:15
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Обновлено в 13:33
Экономика
Эксперты дали прогноз по росту цен на авиабилеты
Эксперты считают, что падение цен на топливо, которые авиаперевозчики считают самой затратной частью, не поможет избежать подорожания билетов.
Обновлено в 19:58
Авто
Госдума отменила транспортный налог на автомобили в угоне
Изменения предусматривают полное освобождение владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 10:09
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Кино
Актер Алексей Булдаков умер во сне
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Экономика
Власти Калининграда подали иск к Crocus Group Агаларова на 105 млн руб
Министерство строит ельства и ЖКХ Калининградской области подало иск о взыскании с АО «Крокус Интернэшнл» 105 млн руб. «за просрочку исполнения обязательств» по контракту, связанному со строительством стадиона к чемпионату мира 2018 года.
Обновлено в 14:27
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
Порошенко потребовал от Зеленского «быть мужиком» и прийти на дебаты
Перед первым туром выборов Порошенко, Зеленский и Тимошенко должны были участвовать в дебатах на одном из телеканалов.
Обновлено в 19:54
Политика
WikiLeaks сообщил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Власти Эквадора планируют в ближайшее «часы или дни» выгнать Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне, сообщил портал WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник в Кито.
Обновлено в 19:55
Армия и оружие
Американские СМИ рассказали про «хитрый трюк» России с «Калибрами»
Авторы The National Interest обратили внимание на то, что некоторое время назад экипаж подводной лодки «Северодвинск» выполнил пуск крылатых ракет «Калибр», не выходя в море.
Обновлено в 04:44
Кино
Первые кадры из нового «Терминатора» появились в Сети
В Сети появились первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба», выход которого намечен на октябрь этого года.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
В венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв на нефтепроводе.
Обновлено в 20:05
Кино
Скончался маэстро Георгий Данелия
«4 апреля на 89-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, народного артиста СССР, лауреата Государственных премий, режиссёра игрового кино Георгия Николаевича Данелии», — говорится в сообщении на сайте союза.
Обновлено в 08:22
Общество
Новый мэр Владивостока Олег Гуменюк вступил в должность
Обновлено в 20:33
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено в 15:27
Экономика
Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Основатель Tesla Илон Маск за две минуты потерял $1,1 млрд из-за падения акций компании на 11%.
Обновлено в 21:34
Здоровье
Врачи назвали самые полезные и вредные супы
По мнению экспертов, наиболее полезным является овощной вегетарианский суп. Это лучший выбор в качестве источника питательных веществ.
Обновлено в 21:10
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте выросли на 10,1% — до 33,8 тыс. автомобилей
Объем продаж «АвтоВАЗа» в марте 2019 года составил 33 821 автомобилей, что на 10,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 03:02
Общество
Сергей Галицкий впервые раскрыл причины продажи «Магнита»
Основатель торговой сети «Магнит», российский бизнесмен Сергей Галицкий впервые объяснил причины продажи торговой сети.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Политика
Трамп рассказал о ходе торговых переговоров с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда существенно продвинулась в переговорах с КНР, две страны согласились по большему числу вопросов, чем не согласились.
Обновлено в 17:37
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
В руководстве страны пришли, мне кажется, к пониманию того, что попытки целенаправленно воздействовать на украинское массовое сознание дают прямо противоположный результат.
Обновлено в 06:57
Космос
Инструмент для изучения темной энергии сделал первый снимок
Инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) получил свой первый снимок 1 апреля: он смог заснять галактику Водоворот (Messier 51), находящуюся в созвездии Гончие Псы, в 23 миллионах световых лет от Земли.
Обновлено в 06:55
Происшествия
В Польше поезд протаранил машину скорой помощи
Обновлено в 17:00
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено вчера в 15:12