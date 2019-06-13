Финансы
Международные резервы России установили пятилетний рекордРБК 11:18
С начала 2019 года резервы увеличились почти на $35 млрд: на 4 января они составляли $468,5 млрд. За последнюю отчетную неделю их объем увеличился на 1,5%. Как сообщили в ЦБ, это произошло из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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Космос
Япония запустит с борта МКС четыре малых спутника
Четыре малых спутника из Непала, Шри-Ланки, Японии и Сингапура будут запущены в понедельник, 17 июня, с борта Международной космической станции (МКС), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.
Обновлено в 09:46
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии
Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Google опубликовала изображение Pixel 4
Компания Google отреагировала на недавние утечки, по вине которых был раскрыт облик смартфона Pixel 4-го поколения, публикацией в твиттере первого официального изображения устройства.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»
Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Музыка
Майли Сайрус выпустила клип к сериалу «Черное зеркало»
Американская певица Майли Сайрус опубликовала клип, посвященный сериалу "Черное зеркало".
Обновлено в 13:50
Политика
Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным
Президент России Владимир Путин позитивно высказался по поводу российско-украинских отношений, назвав их улучшение неизбежным.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Политика
Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина
Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
Обновлено в 12:50
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Футбол
Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»
Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика
Голикова предложила новый вид социального страхования
Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Конвертопланы V-22 вывели на «слоновью прогулку»
Обновлено в 11:18
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество
Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса
В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество
Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике
Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Политика
Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
Обновлено в 06:40
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова
Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:01
Гаджеты
Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров
Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Подмосковье мотоциклист сбил мальчика на велосипеде
В Московской области произошла авария с участием мотоциклиста и подростка на велосипеде, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы
Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом
На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Младенца завалило банками в московском универмаге
11-месячного грудничка засыпало жестяными банками в универмаге на юге Москвы.
Обновлено в 11:01