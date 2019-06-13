Финансы

Международные резервы России установили пятилетний рекордРБК 11:18

С начала 2019 года резервы увеличились почти на $35 млрд: на 4 января они составляли $468,5 млрд. За последнюю отчетную неделю их объем увеличился на 1,5%. Как сообщили в ЦБ, это произошло из-за положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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Международные резервы России установили пятилетний рекорд

РБК11:18

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАСС09:23

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Газета.Ru10:37

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолец09:29

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUM09:24

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Интерфакс11:15

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русском09:10
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:24, Ашберн
Происшествия

Сын известного российского хоккеиста убил мать на глазах брата

Обновлено в 14:57
Космос

Япония запустит с борта МКС четыре малых спутника

Четыре малых спутника из Непала, Шри-Ланки, Японии и Сингапура будут запущены в понедельник, 17 июня, с борта Международной космической станции (МКС), сообщило Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA.
Обновлено в 09:46
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Общество

Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии

Восемь калининградских выпускников набрали сто баллов на ЕГЭ по химии. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Обновлено в 06:00
Гаджеты

Google опубликовала изображение Pixel 4

Компания Google отреагировала на недавние утечки, по вине которых был раскрыт облик смартфона Pixel 4-го поколения, публикацией в твиттере первого официального изображения устройства.
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Накануне шестой свадьбы Беркова разделась догола на пляже «Кинотавра»

Накануне свадьбы парочка приехала на «Кинотавр», где не перестаёт шокировать гостей.
Обновлено вчера в 09:04
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Музыка

Майли Сайрус выпустила клип к сериалу «Черное зеркало»

Американская певица Майли Сайрус опубликовала клип, посвященный сериалу "Черное зеркало".
Обновлено в 13:50
Политика

Путин назвал восстановление отношений с Украиной неизбежным

Президент России Владимир Путин позитивно высказался по поводу российско-украинских отношений, назвав их улучшение неизбежным.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Политика

Путин предоставил российское гражданство внуку мецената Щукина

Президент Владимир Путин предоставил гражданство России внуку мецената и коллекционера Сергея Щукина Андре-Марка Делок-Фурко.
Обновлено в 12:50
Хоккей

«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли

Обновлено вчера в 22:43
Футбол

Футболист Лёвен, имеющий российское гражданство, перешёл в «Герту»

Как сообщается на официальном сайте берлинского клуба, бывший полузащитник «Нюрнберга» Лёвен оформил переход в «Герту».
Обновлено в 15:09
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Экономика

Голикова предложила новый вид социального страхования

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Конвертопланы V-22 вывели на «слоновью прогулку»

Обновлено в 11:18
Футбол

Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»

Обновлено в 14:59
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Синоптики предупредили москвичей о похолодании до 1 градуса

В ночь на пятницу, 14 июня, в Московском регионе температура воздуха местами опустится до 1 градуса тепла, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 23:08
Общество

Единственную запись голоса Фриды Кало нашли в Мексике

Пробная запись программы, которая вышла на радио уже после смерти Фриды Кало, в 1955 году, сделана была примерно годом ранее, сообщает сайт правительства Мексики.
Обновлено в 11:30
Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Обновлено в 06:40
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг 23-го июня на проспекте Сахарова в поддержку Ивана Голунова

Накануне в Москве прошел несанкционированный марш в защиту журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 12:01
Гаджеты

Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров

Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено в 12:34
Происшествия

В Подмосковье мотоциклист сбил мальчика на велосипеде

В Московской области произошла авария с участием мотоциклиста и подростка на велосипеде, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Украинские военные подошли вплотную к Донецку

Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюрьмы

Знаменитая итальянская актриса Орнелла Мути окончательно приговорена к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медицинской справки в 2010 году.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом

На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Младенца завалило банками в московском универмаге

11-месячного грудничка засыпало жестяными банками в универмаге на юге Москвы.
Обновлено в 11:01
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