Финансы
Международные резервы России снизились на $3,5 млрд за неделюКрасная весна 11:02
Международные резервы России с 7 по 14 марта сократились на на $3,5 млрд, до $479,3 млрд, сообщается 14 марта на сайте Центрального Банка. По данным Центрального банка, сокращение резервов связано с отрицательной переоценкой, скомпенсированной покупкой валюты в соответствии с бюджетными правилами.
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Политика
Участок «Северного потока – 2» могут отдать отдельной компании
Для управления 50 км трубопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ пойдёт через Германию в Европу, может быть создана отдельная компания.
Обновлено в 07:32
Политика
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки
Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины.
Обновлено в 11:11
Политика
Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении государства
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила появившиеся в Сети мемы про законы об оскорблении государства и фейковых новостях.
Обновлено в 14:10
Политика
Медведев освободил от должности замглавы Росавиации
В распоряжении, опубликованном на сайте правительства, уточняется, что заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Олега Клима освободили от должности по его просьбе.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно
По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Политика
Все американские дипломаты покинули Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что все американские дипломаты, остававшиеся в Венесуэле, покинули страну.
Обновлено в 13:50
Политика
Стало известно о содержании закрытой встречи бизнесменов с Путиным
Проблемы судебной и правовой защиты бизнеса стали одной из тем закрытой встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса.
Обновлено в 13:55
Происшествия
Пилоты сообщали о проблемах с Boeing 737 MAX десятки раз
Система регистрации отчётов о состоянии авиационной безопасности содержит не меньше 23 отчётов о неполадках лайнеров Boeing 737 MAX с октября 2017 года.
Обновлено в 13:02
Финансы
Годовая инфляция в феврале выросла до 5,2%
Годовая инфляция в России в феврале 2019 года выросла до 5,2%. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Обновлено в 13:26
Политика
В МИД Украины осудили поездку французских политиков в Крым
Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы французских политиков в Крым.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Мытищах киллерами убит мужчина
Обновлено в 11:30
Политика
YouTube заблокировал канал Владимира Зеленского
Сервис видеохостинга YouTube заблокировал канал артиста и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:21
Экономика
Reuters оценил вложения «Роснефти» в Венесуэлу в $9 млрд
«Роснефть» вложила около $9 млрд в проекты в Венесуэле начиная с 2010 года, однако пока так и не достигла уровня безубыточности, подсчитал Reuters на основе годовых отчетов компании и внутренних документов в период с 2012 по 2015 год.
Обновлено в 08:34
Политика
О «ренессансе» российского Крыма заявили в Германии
Обновлено в 08:37
Политика
Брилева исключили из общественного совета при Минобороны
Ведущий программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" Сергей Брилев сообщил РИА Новости, что в связи с плановой ротацией в Общественном совете при Минобороны России, судя по всему, он больше в его состав не входит.
Обновлено в 10:52
Политика
Британский парламент отказался провести второй референдум о Brexit
Британский парламент большинством голосом отклонил поправку, предлагавшую провести второй референдум по вопросу о Brexit.
Обновлено в 13:38
Хоккей
«Салават Юлаев» переиграл «Автомобилист» в Кубке Гагарина
Обновлено в 12:37
Политика
Пранкер Вован рассказал, как разыграл Гуайдо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, выдали себя за президента Швейцарии Ули Маурера, чтобы разыграть главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Обновлено в 09:42
Экономика
Первая попытка ЦБ продать санируемый банк провалилась
ЦБ решил санировать АТБ в апреле прошлого года. На тот момент банк занимал 60-е место по величине активов среди российских банков.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Ингушетии перевернулась самоходная гаубица
В Ингушетии произошло ДТП с артиллерийской установкой. Об этом "РГ" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Опубликовано фото «черного ящика» упавшего в Эфиопии Boeing 737 MAX
Французское бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации опубликовало в Twitter фотографию «черного ящика» разбившегося в Эфиопии Boeing 737 MAX.
Обновлено в 12:54
Единоборства
Александр Емельяненко назвал дату следующего боя
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко объявил дату следующего поединка.
Обновлено в 13:19
Культура
Директор Третьяковской галереи рассказала о выставке Ильи Репина
Обновлено 12 марта в 16:16
Политика
Для исправления демографии в России переселят мигрантов
Как пишет "Коммерсантъ", источники, близкие к правительству, сообщили, что в планах Кремля в ближайшие пять лет планируется увеличить число граждан России на 5-10 миллионов человек.
Обновлено в 07:21