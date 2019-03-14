Финансы
Международные резервы России снизились на $3,5 млрд за неделюКрасная весна 11:02
Международные резервы России с 7 по 14 марта сократились на на $3,5 млрд, до $479,3 млрд, сообщается 14 марта на сайте Центрального Банка. По данным Центрального банка, сокращение резервов связано с отрицательной переоценкой, скомпенсированной покупкой валюты в соответствии с бюджетными правилами.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Политика
Британский парламент проголосовал за отсрочку Brexit
Ранее Мэй отмечала, что правительство нацелено лишь на небольшой перенос сроков Brexit, причем этот вариант будет актуальным, если в парламенте до 20 марта смогут одобрить сделку с ЕС.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Керченском проливе село на мель судно из Либерии
Груженое металлом судно под флагом Либерии Maryland село на мель в Керченском проливе.
Обновлено в 13:28
Космос
С Байконура стартовал корабль «Союз МС-12» со следующим экипажем МКС
Ракета-носитель «Союз» с космическим кораблем «Союз МС-12» стартовала с космодрома Байконур для доставки на орбиту следующего экипажа Международной космической станции МКС-59/60.
Обновлено в 15:36
Происшествия
Из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву
Обновлено в 15:45
Политика
Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика
Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении государства
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила появившиеся в Сети мемы про законы об оскорблении государства и фейковых новостях.
Обновлено в 14:10
Политика
В Германии заявили о «ренессансе» российского Крыма
Обновлено в 14:43
Политика
YouTube заблокировал канал Зеленского
Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".
Обновлено в 12:34
Политика
Дипломаты США покинули Венесуэлу
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Обновлено в 13:40
Космос
«Роскосмос» предложил проводить на МКС военные эксперименты
В материалах, опубликованных на сайте госкорпорации "Роскосмос", содержатся планы проводить военно-прикладные эксперименты на борту Международной космической станции.
Обновлено в 14:35
Общество
СПЧ предложил брать пожилых бездомных в приемные семьи
«Что уж тут говорить, если пожилой человек или инвалид не имеет крыши над головой, является бездомным»,— добавил он.
Обновлено в 11:14
Политика
МИД Украины осудил поездку французских политиков в Крым
Министерство иностранных дел Украины осудило поездку группы французских политиков в Крым.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»
Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Политика
Сенат США проголосовал за отмену указа Трампа о ЧП на границе
Сенат США проголосовал за резолюцию, которая отменяет указ президента США Дональда Трампа о введении режима ЧП на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Москве мужчина брал детей из детдома, насиловал и сдавал обратно
По данным следствия, в июне 2016 года обвиняемый оформил опекунство над мальчиком, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, а затем вернул ребенка в социальное учреждение.
Обновлено в 13:09
Политика
КПРФ решила передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия в Дагестане
"По предварительным данным, два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:17
Политика
Стало известно о содержании закрытой встречи бизнесменов с Путиным
Проблемы судебной и правовой защиты бизнеса стали одной из тем закрытой встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса.
Обновлено в 13:55
Общество
Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити»
В четверг Д.Медведев приехал в ММДЦ "Москва-Сити" осмотреть новый комплекс, куда переезжают, в частности, центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи - всего около 5 тыс. сотрудников.
Обновлено в 11:07
Футбол
Аленичев заявил, что за письмом болельщиков о его отставке стоит руководство «Енисея»
Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Енисей» Дмитрий Аленичев уверен, что открытое обращение болельщиков команды к губернатору Красноярского края появилось по инициативе руководства клуба.
Обновлено в 13:35
Общество
Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах
Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Юлии Началовой стало лучше, но она еще в реанимации
Обновлено в 09:10
Футбол
«Зенит» и «Вильярреал» определились со стартовыми составами
Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Политика
Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины
Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности главу Службы внешней разведки Украины Егора Божко.
Обновлено в 12:01
Культура
Выставка картин Ильи Репина готовится к открытию в Третьяковке
Собственной персоной, танцуя перед мольбертом, художник открывает выставку: автопортрет — первое, что бросается в глаза еще на входе.
Обновлено в 14:22
Происшествия
В Нью-Йорке застрелили главу мафиозного клана Гамбино
Обновлено в 13:49
Экономика
Мутко предложил выделить 9 млрд рублей на завершение долгостроев
Проблемы обманутых дольщиков в 26 регионах России могут быть решены в течение полугода, сообщил журналистам вице-премьер Виталий Мутко.
Обновлено в 13:10
Кино
Российские кинотеатры прекратили бойкотировать мультфильм «Гурвинек»
Российские кинотеатры прекратили бойкотировать мультфильм "Гурвинек". Его начнут показывать с 16-го марта.
Обновлено в 10:32