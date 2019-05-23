Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделюRT на русском 14:09

Международные резервы России на 17 мая составили $494,1 млрд, снизившись за неделю на $0,6 млрд. Об этом информирует «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Банка России.

Международные резервы России снизились на $0,6 млрд за неделю

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