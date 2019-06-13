Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:11, Ашберн
Общество
Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов
Роскомнадзор планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Футбол
Бакайоко мечтает продолжить карьеру в «ПСЖ»
Полузащитник «Челси» Тимуе Бакайоко, выступавший в прошлом сезоне на правах аренды за «Милан», выразил желание продолжить однажды карьеру в «ПСЖ».
Обновлено в 08:04
Наука
За последние 250 лет на Земле исчез 571 вид семенных растений
За последние 250 лет на Земле вымер 571 вид растений, что оказалось, как минимум, в 50 раз больше прогнозов ученых-ботаников.
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Армия и оружие
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Обновлено вчера в 13:32
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Известный ведущий MTV впал в кому
Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Атакованный в Оманском заливе танкер затонул
Обновлено в 04:58
Культура
Запись голоса Фриды Кало впервые обнаружена в Мексике
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»
Обновлено в 07:54
Политика
После скандала с Голуновым Путин уволил двух генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:28
Общество
16 выпускников в Удмуртии сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов
В Удмуртии 16 выпускников сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Овечкин с женой побывал на концерте Бузовой в Турции
Телеведущая и певица Ольга Бузова в Instagram разместила фотографию с одним из лучших хоккеистов мира Александром Овечкиным, который выступает в НХЛ.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Дочь Брежневой поступила в престижный университет Калифорнии
Звезда рассказала, что выпускной у 18-летней девушки (Соня окончила школу в Америке), получился настолько трогательным, что на официальной части все расплакались.
Обновлено в 06:30
Политика
Российский офицер освобожден из плена в Афганистане
Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Общество
В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки
Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Авто
В России начали принимать заказы на спецверсию Subaru XV Tokyo
В России стартует приём предварительных заявок на специальную серию Subaru XV под названием «Tokyo».
Обновлено в 07:25
Общество
Кейт Миддлтон надела вызывающее платье по примеру Меган Маркл
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась на публике в платье с открытыми плечами, что идет вразрез с правилами королевского этикета.
Обновлено в 10:01
Футбол
Гризманн переходит в «Барселону»
Нападающий Антуан Гризманн станет футболистом «Барселоны». Об этом сообщил исполнительный директор «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»
Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Армия и оружие
Россия начала придумывать атомный авианосец
Министерство обороны России начало формировать тактико-техническое задание (ТТЗ) на атомный авианосец, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:33
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Общество
Штраф за хранение личных данных россиян за рубежом могут увеличить
За повторное нарушение планируется ввести штрафы для россиян от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц установить штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц в размере 6-18 миллионов рублей.
Обновлено в 09:57
Политика
В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема
По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому
Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Единоборства
Реванш Харитонов — Митрион состоится 24 августа
Схватка запланирована на 24 августа. Напомним, что первый поединок между бойцами состоялся 15 февраля.
Обновлено в 05:02