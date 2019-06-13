Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Международные резервы России установили пятилетний рекорд

РБК11:18

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолец09:29

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Газета.Ru10:37

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Интерфакс11:15

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUM09:24

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАСС09:23

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русском09:10
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:01
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Обновлено в 06:35
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Прекращено уголовное дело журналиста Ивана Голунова

Уголовное преследование специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова прекращено. Об этом объявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено 11 июня в 10:29
Политика

Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов лидера консерваторов

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон лидирует в первом туре выборов главы Консервативной партии.
Обновлено в 10:27
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Экономика

Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР

Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Политика

Путин примет участие в саммите ШОС в Бишкеке

13−14 июня президент России Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Обновлено в 01:34
Происшествия

Суд вынес первый штраф участнику марша в поддержку Голунова

Таганский районный суд назначил первый штраф участнику несанкционированного марша в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает «ОВД-инфо».
Обновлено в 11:11
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Армия и оружие

Главком ВСУ задал три вопроса об иловайском котле

Начальник Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что на ситуацию с боями под Иловайском в 2014 году смотрят однобоко и спрашивают только о том, кто должен за нее ответить, передает «Би-би-си Украина».
Обновлено в 06:47
Здоровье

Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке

Обновлено в 03:20
Гаджеты

Сильнейший конкурент Xiaomi привёз новые смартфоны в Россию

Бренд realme представил свои первые модели смартфонов для российского рынка.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Политика

Володин назвал условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 19 июня совет нижней палаты парламента рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 11:24
Технологии

Uber Eats протестирует дроны для доставки еды в городских условиях

Uber готовится начать тестирование беспилотных летательных аппаратов для коммерческого сервиса по доставке еды Uber Eats в городских условиях.
Обновлено в 11:18
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: «Ни за что не стану драться с Фергюсоном в стойке»

Обновлено в 11:34
Экономика

Козак поручил подготовить ограничения для экспорта из РФ лома черных и цветных металлов

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил подготовить два проекта постановлений правительства, ограничивающих экспорт из РФ лома черных и цветных металлов, сообщается на сайте правительства по итогам совещания о совершенствовании порядка продажи лома чёрных и цветных металлов для нужд российской промышленности.
Обновлено в 10:50
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Спорт

UCI дисквалифицировал победителя «Вуэльты»-2011 Кобо за допинг

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал победителя многодневной гонки "Вуэльта Испании" 2011 года испанца Хуана Хосе Кобо за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте UCI.
Обновлено в 11:20
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

"Освободить от занимаемой должности: генерал-майора полиции Девяткина Юрия Владимировича - начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД РФ по г. Москве; генерал-майора полиции Пучкова Андрея Павловича - начальника управления внутренних дел по Западному административному округу Главного управления МВД РФ по г. Москве", - говорится в указе президента РФ.
Обновлено в 07:12
Общество

На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Обновлено вчера в 11:33
Политика

Президент Польши считает поляков смелее русских

Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Об этом он заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.
Обновлено вчера в 23:43
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Экономика

Правительство предлагает продавать недвижимость без уплаты налога

Россияне смогут продавать недвижимость без уплаты налога после трех лет владения, если это жилье единственное, а не через пять лет.
Обновлено в 05:18
Общество

В Югре ВИЧ-положительная женщина отстояла право опекать племянника

В Югре Нефтеюганский районный суд признал незаконным отказ женщине из-за ВИЧ в опеке над племянником.
Обновлено в 11:38
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Авто

Subaru привез в Россию кроссовер XV Tokyo

На ковриках и подголовниках кресел в салоне появилась красная вышивка с надписью Tokyo, но главное новшество - аудиосистема Harman премиум-класса с десятью динамиками.
Обновлено в 10:59
Экономика

Минприроды: Тарифы на вывоз мусора могут меняться

Позиция Минприроды по поводу повышения тарифов на вывоз мусора остается неизменной, рассказали "РГ" в ведомстве, корректировки тарифов еще возможны.
Обновлено в 04:03
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