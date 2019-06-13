Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.

Здоровье Названы продукты, от которых портится кожа Названы продукты, от которых портится кожа. То, что мы едим, отражается на нашем лице, предупреждают медики.

Происшествия В Оманском заливе атакованы два танкера 6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.

Происшествия Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.

Экономика Больше половины россиян покупают товары только по акции Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.

Происшествия Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.

Происшествия Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.

Происшествия В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.

Происшествия В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".

Транспорт В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет Девочка, родившаяся в пригородном поезде, следовавшем из Голуэя в Дублин, сможет бесплатно путешествовать поездами Ирландской железной дороги до достижения ею 25 лет.

Экономика В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

Общество Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".

Политика Путин принял в гражданство России американского поэта Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.

Технологии «Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег "Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.

Политика В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.

Происшествия Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.

Происшествия Парк-аттракционов «Диво остров» остался без света Электричество отключилось в парке аттракционов «Диво остров» в Петербурге вечером 13 июня. Люди застряли на высоте на каруселях.

Общество В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.

Политика Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.

Футбол Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона» Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.

Политика Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.

Авто Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.