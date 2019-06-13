Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Международные резервы России установили пятилетний рекорд

РБК11:18

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUM09:24

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Газета.Ru10:37

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолец09:29

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Интерфакс11:15

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАСС09:23

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русском09:10
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Здоровье

Названы продукты, от которых портится кожа

Названы продукты, от которых портится кожа. То, что мы едим, отражается на нашем лице, предупреждают медики.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Оманском заливе атакованы два танкера

6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова

Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова

Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 10:39
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия

Организатор полёта Леха Качиньского в Смоленск получил тюремный срок

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове

Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Транспорт

В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет

Девочка, родившаяся в пригородном поезде, следовавшем из Голуэя в Дублин, сможет бесплатно путешествовать поездами Ирландской железной дороги до достижения ею 25 лет.
Обновлено в 11:42
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество

Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить

В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Политика

Путин принял в гражданство России американского поэта

Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Культура

«Коммунисты России» призвали запретить западный сериал «Чернобыль»

Обновлено в 06:35
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Политика

В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств

Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 11:39
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди

Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом

На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Парк-аттракционов «Диво остров» остался без света

Электричество отключилось в парке аттракционов «Диво остров» в Петербурге вечером 13 июня. Люди застряли на высоте на каруселях.
Обновлено в 11:39
Общество

В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя

По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Политика

Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Футбол

Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»

Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено вчера в 16:10
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Наука

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Обновлено в 09:01
Авто

Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам

В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Общество

Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики

В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

Обновлено в 05:43
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