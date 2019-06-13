Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Здоровье
Названы продукты, от которых портится кожа
Названы продукты, от которых портится кожа. То, что мы едим, отражается на нашем лице, предупреждают медики.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Оманском заливе атакованы два танкера
6. В прошлом месяце Иран обвинили в атаках на танкеры ОАЭ 13 мая Саудовская Аравия сообщала, что два ее нефтяных танкера были повреждены в результате диверсии.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Экономика
Больше половины россиян покупают товары только по акции
Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Убита жена бывшего вратаря СКА Максима Соколова
Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Оштрафован первый участник акции в поддержку журналиста Голунова
Таганский суд Москвы оштрафовал на 150 тысяч рублей Вячеслава Стеблина - участника несанкционированной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, освобожденного от ответственности после снятия обвинений в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 10:39
Политика
Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова
Обновлено в 07:12
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Хабаровском крае мужчина два года жил с гвоздем в голове
Житель поселка Эльбан Хабаровского края два года прожил в гвоздем в голове. Об этом сообщает портал "Губерния".
Обновлено в 10:32
Транспорт
В Ирландии родившийся в поезде ребенок получит право на бесплатный проезд на 25 лет
Девочка, родившаяся в пригородном поезде, следовавшем из Голуэя в Дублин, сможет бесплатно путешествовать поездами Ирландской железной дороги до достижения ею 25 лет.
Обновлено в 11:42
Экономика
В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Общество
Штраф за хранение данных россиян за рубежом хотят увеличить
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафа до 18 млн рублей за неисполнение требований локализации баз с персональными данными россиян, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:11
Политика
Путин принял в гражданство России американского поэта
Американский юрист и поэт Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство России.
Обновлено в 10:47
Технологии
«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег
"Тинькофф" запустил голосового помощника по имени Олег, который может выполнять переводы на счета в "Тинькофф" и Сбербанк, отправлять на почту документы, управлять дебетовой и кредитными картами, давать консультации по банковским вопросам и акциям, пишет РИА Новости.
Обновлено в 05:42
Политика
В Госдуме изучат применение статьи УК о фальсификации доказательств
Профильные комитеты Госдумы проанализируют правоприменительную практику по статье Уголовного кодекса (УК) РФ, предусматривающую ответственность за фальсификацию доказательств.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково
Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Общество
На прием в Кремле попала девушка в футболке с именем Голунова на груди
Обновлено вчера в 11:33
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото юного Максима Галкина с отцом
На просторах Сети оказалось фото, где еще юный Максим Галкин позирует в компании своего отца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Парк-аттракционов «Диво остров» остался без света
Электричество отключилось в парке аттракционов «Диво остров» в Петербурге вечером 13 июня. Люди застряли на высоте на каруселях.
Обновлено в 11:39
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Политика
Кремль допустил пересмотр статьи о наркопреступлениях
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин рассмотрит предложение об изменении уголовной ответственности за наркопреступления, если оно поступит от депутатов Госдумы.
Обновлено в 11:31
Футбол
Мадридский «Реал» объявил о переходе Менди из «Лиона»
Левый защитник "Лиона" Ферлан Менди продолжит карьеру в чемпионате Испании, 24-летний француз подписал контракт с мадридским "Реалом", рассчитанный на шесть лет – до 30 июня 2025 года.
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив
Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Авто
Названы марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам
В опросе, который провели эксперты аналитического агентства "Автостат", об этом заявили почти две трети (64 процента) владельцев машин этого бренда.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи
Обновлено в 05:43