Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
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Политика
Эрдоган поставил точку в вопросе о поставках С-400 в Турцию
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В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
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Происшествия
Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Космос
На спутнике Юпитера может быть соленый океан
Специалисты из Калифорнийского технологического института провели дополнительное исследование луны Юпитера - Европы и выяснили, что под поверхностью она хранит океан.
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Минтруд предложил проиндексировать оклады госслужащих
Министерство труда и социальной защиты РФ разработало проекты о повышении окладов месячного денежного содержания госслужащих на 4,3% с 1 октября 2019 года.
Обновлено в 11:47
Происшествия
В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеров
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Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата
На супругу экс-вратаря СКА Ирину напал ее 18-летний сын. Расправа произошла на глазах младшего брата, который побежал к соседям за помощью.
Обновлено в 12:38
Общество
«ВКонтакте» разрешила пользователям продавать сообщества
Администрация социальной сети «ВКонтакте» сняла запрет на продажу пользователями сообществ, владельцами которых они являются.
Обновлено в 11:59
Политика
Путин уволил двух генералов после развала дела Голунова
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В разработанных «Яндексом» и «Лабораторией Касперского» мобильных приложениях для Android (операционная система Google) перестала работать часть функций, сообщает РБК со ссылкой на жалобы пользователей.
Обновлено в 03:30
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено в 04:40
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли
Обновлено вчера в 22:43
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором
Обновлено в 07:45
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия
В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка
Молния ударила в девушку в Колыванском районе Новосибирской области в четверг, она скончалась от полученных травм.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
Россия собирается построить атомный авианосец
Корабль водоизмещением около 60 тыс. т, построенный в СССР, находится на ремонте.
Обновлено в 06:20
Космос
Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета
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Армия и оружие
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Особое восхищение немецкого издания вызвала российская противоракета ПРС-1М. Журнал назвал ее оружием Судного дня.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Более 50 детей умерли в Индии из-за плодов личи
Обновлено в 04:57
Общество
В России хотят затруднить покупку табака и алкоголя
По мнению разработчиков, появление специализированных магазинов по продаже табака и алкоголя уменьшит число спонтанных покупок этих товаров.
Обновлено в 03:27
Политика
Пушков высмеял решение США «переименовать» Киев
Ранее Совет США по географическим названиями решил изменить правило написания Киева — с «Kiev» на «Kyiv». Новое имя внесут в базу 17 июня.
Обновлено в 05:31
Политика
Медведев раскритиковал траты Роскосмоса
Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низкую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:00
Общество
Для автомобилистов могут ввести экспресс-тесты на наркотики
В России могут повсеместно ввести тест на наркотики для водителей. Слюну водителя проверят на экспресс-тесте.
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Россия выпустит первый коммерческий смартфон на отечественной ОС
Специалисты компании Google сообщили, что хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 05:12
Культура
Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»
Обновлено в 08:46
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
Мужчина из-за собаки подрался с медведем
Американец в одиночку вступил в схватку с медведицей, чтобы спасти от зверя свою собаку.
Обновлено в 10:48