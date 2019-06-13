Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 15:04, Ашберн
Наука
В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения
В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Энергетика
В «Нафтогазе» ответили на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко прокомментировал сообщения о мировом соглашении с "Газпромом".
Обновлено в 14:40
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика
Рамзан Кадыров предупредил о новой мировой войне
Инцидент с нефтяным танкером в Оманском заливе моет обернуться полномасштабной войной, считает глава Чечни Рамзан Кадыров.
Обновлено в 07:02
Экономика
Повышение пенсий и зарплат анонсировали в ЛНР и ДНР
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник анонсировали повышение пенсий и зарплат в республиках с 1 июля текущего года.
Обновлено в 05:59
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес
В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева
Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено в 14:01
Здоровье
Стоматолог рассказал, чем опасны больные зубы для организма
Больные зубы могут привести к серьёзным проблемам со здоровьем, рассказал врач-стоматолог, кандидат медицинских наук Дмитрий Смирнов, пишут «Известия».
Обновлено в 11:41
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Общество
Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн
Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Политика
Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ
Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено в 06:30
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Общество
Отец подполковника ФСБ Медоева отрицает связь сына с преследованием журналиста Голунова
Игорь Медоев, отец подполковника Марата Медоева, которого «Проект» назвал предполагаемым заказчиком дела Ивана Голунова, сказал, что его сын не имеет отношения к преследованию журналиста.
Обновлено в 13:26
Общество
В Госдуме предложили резко повысить штраф за хранение данных россиян
В четверг в Госдуму был внесен законопроект об увеличении максимального штрафа для компаний, которые не выполняют требования о хранении персональных данных россиян на территории РФ, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:04
Гаджеты
В России запустят продажи первого смартфона на отечественной ОС
Первый коммерческий смартфон и два планшета планируется выпустить в продажу в России в сентябре текущего года.
Обновлено в 07:26
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Хоккей
Тарасенко уложил в Кубок Стэнли своего новорожденного сына
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко уложил своего новорожденного сына в Кубок Стэнли, сообщает Sport24.
Обновлено в 14:33
Футбол
Дюпин переходит в казанский «Рубин»
Обновлено вчера в 12:28
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Общество
ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян
Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Энергетика
Нефть подорожала на фоне атак на танкеры в Оманском заливе
Цена на нефть растет на фоне атак на танкеры в Оманском заливе, которые произошли ранее 13 июня.
Обновлено в 08:17