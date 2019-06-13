Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Накопили: международные резервы России впервые за пять лет превысили 500 млрд долларов

Фонтанка.Ру09:49

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Интерфакс11:15

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Газета.Ru10:37

Международные резервы России установили пятилетний рекорд

РБК11:18

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUM09:24

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАСС09:23

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русском09:10
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 17:47, Ашберн
Общество

Петербуржец отсудил 23 млн рублей у «дочки» Amazon и других компаний

Суд удовлетворил их частично, постановив признать программиста автором программы и взыскать с «Интервим» и Veeam Software Group GmbH в общей сложности 23 млн рублей, а также запретить этим компаниям использовать программу любым способом.
Обновлено в 11:25
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 14:30
Футбол

Мамаев назвал происходящие в суде позором

Обновлено в 08:15
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Президент Владимир Путин уволил двух генералов МВД за дело журналиста Ивана Голунова, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Пожар в Измайловском кремле потушен

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории Измайловского кремля на востоке столицы, сообщили в пресс-службе московского ГУ МЧС.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Авто

Subaru анонсировала в России кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала появление на российском рынке новой версии кроссовера Subaru XV, которая получила приставку к названию Tokyo.
Обновлено в 11:23
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Футбол

Аллегри возьмет годичный отпуск после ухода из «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри принял решение взять годичный отпуск после того, как он покинул пост главного тренера туринского футбольного клуба "Ювентус".
Обновлено в 15:37
Футбол

«Фиорентина» приобрела Терзича у «Црвены Звезды»

Защитник "Црвены Звезды" Алекса Терзич перешел в "Фиорентину", сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 17:03
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Депутат Рашкин попросил генпрокурора проверить данные об угрозах Голунову

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин попросил генпрокурора Юрия Чайку проверить сообщения об угрозах спецкору «Медузы» Ивану Голунову.
Обновлено в 12:31
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено в 10:24
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Армия и оружие

ВСУ готовятся к срыву переговоров по перемирию в Донбассе

"Нашей разведкой получены данные о подготовке силами информационно-психологических операций (ИПсО) ВСУ информационной акции, имеющей главной целью срыв переговоров в Минске 19 июня по принятию решения об объявлении перемирия", - приводит "Донецкое агентство новостей" заявление заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.
Обновлено в 14:25
Технологии

Mail.ru Group отключилась от «Вымпелкома»

Mail.ru Group 10 июня в одностороннем порядке отключила упрощенную маршрутизацию — прямые каналы движения трафика между оператором и социальной сетью, что привело к ухудшению качества связи с сервисами Mail.ru Group, заявил «Вымпелком» на своей официальной странице «ВКонтакте».
Обновлено в 16:09
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Политика

Пользователи соцсетей раскритиковали Кадырова за угрозы комментаторам

Обновлено вчера в 10:03
Авто

На видео показали новый кроссовер Kia Seltos

Ранее производитель уже опубликовал официальные рендеры салона нового кроссовера, где, в том числе, будет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, заключенный в отдельный блок, а также многофункциональное рулевое колесо.
Обновлено в 06:42
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина развелась с мужем

Очаровательная и обаятельная актриса, звезда популярного сериала «Кухня» Ольга Кузьмина поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram невеселой новостью.
Обновлено в 17:21
Футбол

Кокорину и Мамаеву обнулят трансферную стоимость

Трансферная стоимость нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева обнулится.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку в королевской резиденции

Меган Маркл подверглась критике за вечеринку, которую она собирается организовать в своей резиденции по случаю рождения ребенка.
Обновлено в 07:53
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Общество

Forbes назвал самых богатых рэперов в мире

Обновлено в 15:22
Армия и оружие

В истребителе F-35 обнаружили критическую проблему

Американское издание получило документы, раскрывающие недостатки истребителей F-35 C Lightning II Корпуса морской пехоты (КМП) и Военно-морских сил (ВМС) США.
Обновлено в 11:39
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
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