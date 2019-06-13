Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Транспорт
На строительство широтной магистрали в Петербурге планируют выделить 87 млрд рублей
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Политика
Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий
Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
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В Совете Европы осудили исполнение смертного приговора в Белоруссии
Ранее стало известно, что в Белоруссии привели в исполнение смертный приговор мужчине, которого суд признал виновным в трёх убийствах.
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Снять напряжение поможет и самостоятельная игра на музыкальных инструментах, а также пение.
Обновлено в 15:32
Космос
NASA обнаружило в дюнах на Марсе лого Star Trek
Орбитальный аппарат NASA, исследующий Марс, обнаружил на Красной планете «все виды фантастических образований», напоминающие то ли Pac-Man, то ли логотип Star Trek.
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Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция.
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Происшествия
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Футбол
Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе
Обновлено в 15:30
Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Политика
Экс-президент Хорватии рассказал о катастрофе из-за санкций против России
Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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Технологии
В Mail.ru Group объяснили отключение от «Вымпелкома»
Отключение Mail.ru Group от сотового оператора «Вымпелком» связано с намерением сократить расходы в связи с повышением тарифов оператора на СМС, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 17:43
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Гаджеты
Xiaomi представила самый «умный» дверной замок Mijia Smart Door Lock
Дверной замок Mijia Smart Door Lock получил датчик NFC и несколько других способов защиты.
Обновлено в 16:31
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей двух генералов МВД, об увольнении которых ходатайствовал глава МВД Владимир Колокольцев после прекращения уголовного преследования спецкора «Медузы» Ивана Голунова, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 07:25
Общество
Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности
Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Политика
Решение США переименовать Киев насмешило Сеть
Пользователи социальных сетей посмеялись над решением Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 09:28
Авто
Aston Martin начал выпуск первого кроссовера
Кроссовер Aston Martin DBX рассекретят в конце 2019 года, а в первой половине 2020-го на конвейер встанут серийные экземпляры модели.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Нужно тепло Тарасова - Бузова пытается привлечь внимание спортсмена, создавая Family Look
Возможно, Бузова не теряет надежды на возобновление отношений и пытается привлечь внимание спортсмена, создавая «фэмили лук» (общий семейный стиль, когда одежда создает гармоничный ансамбль, визуально показывая окружающим, что семья - единое целое).
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Общество
Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира
Обновлено в 14:19
Футбол
«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером
Хорватский специалист Славен Билич возглавил Вест Хэм. Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на два года.
Обновлено в 08:17
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
ФБК сообщал, что мужчина и члены его семьи владеют несколькими объектами недвижимости в Москве.
Обновлено в 16:41
Технологии
Минобрнауки с 2021 года планирует выдавать в ВУЗах электронные дипломы
Российские высшие учебные заведения к 2021 году намерены организовать выдачу электронных дипломов, что, по мнению ведомства, должно позитивно отразиться на борьбе с фальсификацией документации, пишет издание «Московский Комсомолец».
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00