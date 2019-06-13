Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет
Коммерсантъвчера в 13:27
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 00:00, Ашберн
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено вчера в 21:52
Армия и оружие
Российские ВКС по просьбе Турции нанесли удар по террористам в Сирии
Обновлено вчера в 08:35
Происшествия
В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент
8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт
На российских дорогах могут разрешить скорость 130 км/ч
По информации издания, лимит скорости могут поднять со 110 километров в час до 130 километров в час, если это решит собственник дороги.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
В Подмосковье проверяют производителя «Крота»
Управление Роспотребнадзора по Московской области возбудило дело в отношении изготовителя чистящего средства «Крот», пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Обновлено вчера в 15:07
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
США направили в Оманский залив ракетный эсминец после атаки на танкеры
После инцидента с нефтяными танкерами в Оманском заливе, США приняли решение отправить туда ракетный эсминец.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Политика
Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими
Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» разводится с мужем
Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина приняла решение развестись с мужем после 14 лет брака. Об этом актриса написала в своем Instagram.
Обновлено вчера в 19:23
Экономика
Яков Голдовский добыл первую нефть
Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.
Обновлено вчера в 18:00
Футбол
Эден Азар обратился к болельщикам «Реала»
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено вчера в 11:45
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
«Челси» и «Ювентус» договорились о переходе Сарри
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри может возглавить «Ювентус».
Обновлено вчера в 18:20
Религия
Патриарх Кирилл нашел скрытый смысл в акциях за сквер в Екатеринбурге
Глава РПЦ патриарх Кирилл (Владимир Гундяев) заявил, что конфликт из-за строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге — организованная политическая акция.
Обновлено вчера в 23:09
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Осло
Россиянка Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено вчера в 06:39
Технологии
Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов
Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено вчера в 06:24