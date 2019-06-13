Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор
В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика
Бывший глава Хорватии заявил о катастрофе из-за санкций против РФ
Ранее нынешняя глава Хорватии Колинда Грабар-Китарович высказалась против попыток изолировать Россию и заявила о необходимости диалога с Москвой.
Обновлено в 20:47
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено в 14:07
Культура
В Санкт-Петербурге умер скульптор Александр Пальмин
Заслуженный художник РФ скульптор Александр Пальмин скончался в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни.
Обновлено в 15:10
Политика
Министр соцполитики Украины назвал причину бедности жителей страны
Министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала NewsOne заявил, что украинцы недоедают из-за социально-экономической системы, которую создавали в стране на протяжении последних 25 лет.
Обновлено в 21:52
Гаджеты
Samsung представила телевизор с диагональю почти 8 метров
Компания Samsung представила новый телевизор серии The Wall Luxury, диагональ которого равна 292 дюймам (почти 7,4 метрам).
Обновлено в 12:34
Политика
Путин уволил генералов в связи с делом Голунова
11 июня глава МВД распорядился прекратить уголовное дело в отношении журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его причастность к преступлению не была доказана.
Обновлено в 06:58
Транспорт
Заказным автобусам могут разрешить пользоваться «выделенкой»
Перевозчикам детских групп могут позволить развивать скорость до 80 км/ч, заказным автобусам пользоваться выделенной полосой, а штрафовать водителей хотят только за нарушения, повлекшие угрозу жизни и здоровью детей, а не за неправильно оформленные сопроводительные документы.
Обновлено в 17:01
Общество
Сбой возник в работе соцсети Instagram
Большинство пользователей испытывают проблему с обновлением ленты, некоторые не могут войти в приложение, другие жалуются на перебои в работе веб-сайта.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
В США представили «доказательства» причастности Ирана к ЧП с танкерами
Ранее США обвинили Иран в «атаке» на танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 22:22
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев рассказал, как наказывает сына за плохое поведение
Телеведущий рассказал, как воспитывает сына. Иногда Дмитрий Шепелев недоволен тем, что мальчик не подчиняется его правилам.
Обновлено в 19:20
Шоу-бизнес
Дочь Брежневой поступила в престижный университет Калифорнии
Девушка уже давно выглядит старше своих лет — так было и у самой Веры.
Обновлено в 06:30
Футбол
Азар обратился к болельщикам после презентации
Обновлено в 21:05
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Общество
В Приморье назначили еще одного вице-губернатора
Директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края стал Сергей Максимчук, который также назначили врио вице-губернатора.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Мария Шукшина снялась с «беременным» животом
Актриса Мария Шукшина в Instagram разместила видеозапись, на которой она предстала с большим животом.
Обновлено в 05:23
Экономика
Чубайс предложил ввести углеродный налог
В России нужно ввести углеродный налог, чтобы стимулировать промышленников снижать выбросы, заявил в интервью РИА Новости председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс в кулуарах ПМЭФ.
Обновлено в 02:14
Футбол
«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба
Обновлено в 17:20
Общество
Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»
Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Происшествия
В Сахалинской области перевернулся пассажирский автобус
Обновлено в 21:27
Финансы
ЦБ предписал банку «Восточный» досоздать резервы еще на 5 млрд рублей
По словам представителя фонда, финансовое положение банка "приближается к критическому", поскольку ЦБ дополнительно предписал доначислить резервы в размере 5 млрд рублей на покрытие плохих кредитов, в основном, связанных с корпоративным портфелем Юниаструм банка.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Одной из сестер Хачатурян предъявили окончательное обвинение
Следствие по делу пока не закончено. Предъявить обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян планируется 14 июня.
Обновлено в 14:02
Шоу-бизнес
Рождение сына изменило отношения принца Гарри с братом
Британцы узнали обрадовавшую многих новость: ссора двух некогда неразлучных братьев — принцев Гарри и Уильяма теперь в прошлом.
Обновлено в 13:00
Политика
Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины
Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.
Обновлено в 20:50
Хоккей
«Сент-Луис» выиграл Кубок Стэнли впервые в истории
"Сент-Луис" получил первый в истории клуба Кубок Стэнли. В финальной серии ему удалось обыграть "Бостон" со счетом 4:3.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Сбербанк откажется от традиционных банкоматов
Сбербанк в рамках обновления сети самообслуживания будет постепенно отказываться от традиционных банкоматов в пользу ресайклеров — устройств, которые и выдают, и принимают деньги.
Обновлено в 21:57