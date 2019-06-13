Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Самолеты ВКС нанесли четыре удара по боевикам в Идлибе
Обновлено в 07:11
Культура
Скончался петербургский скульптор Александр Пальмин
«12 июня 2019 года после продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался Заслуженный художник Российской Федерации, ректор ФГБОУ ВО «СПГХПА им. А. Л. Штиглица» с 2009 по 2014 год, профессор, скульптор Александр Анатольевич Пальмин», ― говорится в сообщении.
Обновлено в 19:11
Гаджеты
Xiaomi представила самый «умный» дверной замок Mijia Smart Door Lock
Дверной замок Mijia Smart Door Lock получил датчик NFC и несколько других способов защиты.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 29 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 18:58
Культура
Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию
Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
Обновлено в 15:30
Происшествия
22-летнюю жительницу Пермского края убили в Бахрейне
Обновлено в 10:46
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля
Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов
Обновлено в 02:40
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено в 16:07
Футбол
Эдена Азара официально представили в качестве игрока «Реала»
Обновлено в 14:59
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Общество
Сбой произошел в работе Instagram
Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено в 12:41
Политика
Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов
Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 06:40
Политика
Колокольцев разрешил полицейским отдыхать в Турции и Таиланде
«Коммерсантъ» в свою очередь отмечает, что помимо Турции полицейские теперь смогут ездить еще и в Таиланд.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека
Сфотографированный в Сочи после ДТП 4 июня человек, похожий на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка, оказался вором в федеральном розыске.
Обновлено в 05:02
Здоровье
Мать спасла жизнь сыну, вовремя заметив покраснение на руке
Обновлено в 03:20
Происшествия
Защита обжалует квалификацию обвинения сестрам Хачатурян
Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции сёстрам Хачатурян в убийстве отца по предварительному сговору, несмотря на установленный факт о спровоцировавших их действиях умершего, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Паршин, пообещав направить в прокуратуру жалобу, поскольку не согласен с квалификацией.
Обновлено в 14:48
Общество
"Помним, любим, скорбим о тебе, дорогая зарплата!"
На прошлой неделе работникам Орского машиностроительного концерна "ОРМЕТО-ЮУМЗ" (бывший Южно-Уральский машзавод) вручали увольнительные.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Здоровье
«Давай сдадим анализы»: Как проверить сексуальное здоровье партнера и не испортить отношения
В России только по официальным данным с ВИЧ проживают около миллиона человек.
Обновлено в 04:08
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для индексации пенсий
России придется тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для индексации пенсий выше уровня инфляции после 2020 года.
Обновлено в 11:45
Футбол
УЕФА открыл дело против Украины по матчу с Сербией
Обновлено в 16:07
Футбол
Юрий Дюпин: «Мечтал оказаться в „Рубине“»
Голкипер Юрий Дюпин, перешедший в "Рубин", отметил, что давно хотел играть за казанцев.
Обновлено в 10:58
Энергетика
ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть в 2019 году
Согласно ежемесячному отчету организации, рост мирового спроса на нефть составит 1,14 млн баррелей, что на 70 тыс. баррелей в сутки меньше предыдущего прогноза.
Обновлено в 16:32