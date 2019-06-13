Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Набиуллина прокомментировала превышение международными резервами России $500 млрд
Rambler News Service08:48
Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет
Коммерсантъвчера в 13:27
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
Армия и оружие
Участники военно-морского парада пройдут по Волге через Волгоград
Военные суда будут представлены в исторической части парада, который состоится в последнее воскресенье июля на рейде Санкт-Петербурга со знаменами известных полков флота Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Обновлено в 07:06
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела журналиста Голунова
Президент России Владимир Путин уволил глав двух управлений ГУ МВД по Москве после прекращения дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 06:45
Спорт
Мужская сборная России победила Польшу в волейбольной Лиге наций
После двух этапов сборная России, являющаяся действующим победителем Лиги наций, занимала четвёртое место в турнирной таблице.
Обновлено в 09:17
Технологии
В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликта, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:16
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище
Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Шоу-бизнес
Умерла актриса сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Обновлено в 03:36
Космос
Безопаснее кофе: новое топливо для спутников испытают до конца месяца
Сам аппарат по своему техническому оснащению ничем не отличается от многих других собратьев, но имеет перед ними одно существенное преимущество: летать он будет на новом экологичном топливе, которое называется AFM-315.
Обновлено в 05:42
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин и Лукашенко обсудили вопросы интеграции
Президенты России и Белоруссии на полях саммите ШОС в Бишкеке обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе поговорили и об интеграции, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:05
Общество
Власти Москвы согласовали митинг либертарианцев в поддержку Голунова
Мэрия Москвы согласовала представителям Либертарианской партии митинг 23 июня вечером в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:59
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Кино
«Бык»: выпускник ВГИКа представил первый фильм на «Кинотавре»
Свой дебютный полнометражный фильм представил на «Кинотавре» выпускник ВГИКа Борис Акопов.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Обновлено в 08:08
Хоккей
НХЛ. «Вашингтон» обменял Нисканена в «Филадельфию» на Гудаса
«Филадельфия» и «Вашингтон» совершили обмен. Состав «Кэпиталс» пополнил защитник Радко Гудас.
Обновлено в 09:08
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины
Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука
Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05