Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Набиуллина прокомментировала превышение международными резервами России $500 млрд
Rambler News Service08:48
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:10, Вашингтон
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Ночью в Твери пациент избил врача больницы
Ночью с 6 на 7 июня в больнице скорой медицинской помощи на заступившего на дежурство врача напал пациент учреждения.
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Лазарев надолго улетел в США с Малиновским, пишут СМИ
В московском аэропорту "Шереметьево" заметили певца Сергея Лазарева, который регистрировался на рейс в США в компании друга, певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука
Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения
Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 07:29
Политика
Лукашенко пригласил Путина в Минск на II Европейские игры
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Родителям умершей Юлии Началовой понадобилась помощь психологов
Мать и отец погибшей российской певицы Юлии Началовой обратились за помощью к зарубежным психологам, сообщает издание «OaNews».
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Авто
Haval объявил спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 03:12
Футбол
Футболист Луценко покинул московское «Динамо»
Нападающий Евгений Луценко покинул московский футбольный клуб "Динамо". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Житель Волжского по почте отправлял в США оружие
Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США свыше 100 единиц составных частей к автомату Калашникова.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Семья аспиранта МГУ Мифтахова заявила об угрозах
В Нижнекамске родственники аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого арестовали по делу о нападении на офис «Единой России», пожаловались на давление полиции.
Обновлено в 08:29
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Общество
В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»
Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Роухани призвал усилить сотрудничество России и Ирана
В пятницу в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча президентов РФ и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Пожар в историческом здании на Пречистенке потушен
Полтора часа ушло у столичных спасателей на тушение пожара в историческом особняке на Пречистенке, где вспыхнула крыша.
Обновлено в 05:52
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06