Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет
Коммерсантъвчера в 13:27
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Гаджеты
Смартфоны Huawei неожиданно начали показывать рекламу
Модели P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 и P20 Pro, в частности, показывают на экране блокировки рекламу сервиса Booking.com.
Обновлено в 05:33
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево
Обновлено в 07:23
Транспорт
Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста
Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Хоккей
Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли
Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским
В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео
Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Левада-центр: враждебность россиян к США и Украине снизилась
Враждебность граждан России к США и Украине по сравнению с минувшим годом снизилась. К такому выводу пришли специалисты "Левада-центра".
Обновлено в 01:36
Гаджеты
Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами
«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Религия
Православные в Хакасии отметят Троицу
В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Футбол
«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда
Обновлено в 04:20
Политика
Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова
Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Общество
Россиянам запретят держать дома пингвинов и крокодилов
Обновлено вчера в 21:21
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
На северо-западе Китая были найдены доказательства того, что древние жители Памира сжигали коноплю и вдыхали ее дым.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
В Москве произошел пожар в Измайловском кремле
В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Полицейский насмерть сбил пожилого пешехода в Саратове
Сотрудник полиции на автомобиле насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове.
Обновлено в 06:21
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Транспорт
Поезда на МЦК будут курсировать с 5-минутным интервалом в связи с концертом Muse
Обновлено в 05:46
Политика
Россия может сформировать делегацию в ПАСЕ уже до конца недели
Уже в самое ближайшее врем наша страна может сформировать свою парламентскую делегацию на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено вчера в 09:27
Политика
Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию
Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Улан-Удэ загорелся строительный рынок
Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36