Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолецвчера в 09:29

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Интерфаксвчера в 11:15

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Газета.Ruвчера в 10:37

Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет

Коммерсантъвчера в 13:27

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUMвчера в 09:24

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАССвчера в 09:23

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русскомвчера в 09:10
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Гаджеты

Смартфоны Huawei неожиданно начали показывать рекламу

Модели P30 Pro, P20, P20 Lite, Honor 10 и P20 Pro, в частности, показывают на экране блокировки рекламу сервиса Booking.com.
Обновлено в 05:33
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Обновлено в 07:23
Транспорт

Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста

Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:47
Хоккей

Хоккеист Тарасенко уложил новорожденного сына в Кубок Стэнли

Хоккеист, которому принадлежит голевой пас в третьей заброшенной шайбе матча из четырех, уложил в Кубок своего новорожденного сына.
Обновлено вчера в 23:42
Армия и оружие

Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией

Спецназ британской армии могут наделить новыми полномочиями для противодействия России и другим странам из-за снижения активности «Исламского государства» (запрещенная в РФ террористическая группировка).
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским

В распоряжении Super оказалось видео, снятое очевидцами в московском аэропорту «Шереметьево» — на кадрах ролика певец Сергей Лазарев регистрируется на рейс в США в компании певца Алекса Малиновского.
Обновлено в 06:00
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos показали на видео

Дизайн автомобиля в видео-тизере раскрывается лишь частично, однако внешность Seltos уже не является секретом.
Обновлено вчера в 10:26
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:30
Политика

Левада-центр: враждебность россиян к США и Украине снизилась

Враждебность граждан России к США и Украине по сравнению с минувшим годом снизилась. К такому выводу пришли специалисты "Левада-центра".
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Realme решила завоевать российский рынок смартфонов низкими ценами

«Отпочковавшаяся» в прошлом году от OPPO, компания Realme решила выйти на российский рынок с тремя моделями: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено вчера в 17:06
Авто

«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль

Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Экономика

Чиновников лишат незадекларированных доходов

По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено в 00:27
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Футбол

«Челси» избавится от тренера и вернет Лэмпарда

Обновлено в 04:20
Политика

Полицейские вступились за генерала Андрея Пучкова, уволенного из-за дела журналиста Ивана Голунова

Три дня назад глава МВД Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в связи с недоказанностью вины Голунова и отправил в отставку двух генералов.
Обновлено в 06:02
Общество

Россиянам запретят держать дома пингвинов и крокодилов

Обновлено вчера в 21:21
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявлено обвинение в окончательной редакции

Обновлено в 06:33
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

На северо-западе Китая были найдены доказательства того, что древние жители Памира сжигали коноплю и вдыхали ее дым.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия

В Москве произошел пожар в Измайловском кремле

В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Полицейский насмерть сбил пожилого пешехода в Саратове

Сотрудник полиции на автомобиле насмерть сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове.
Обновлено в 06:21
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Транспорт

Поезда на МЦК будут курсировать с 5-минутным интервалом в связи с концертом Muse

Обновлено в 05:46
Политика

Россия может сформировать делегацию в ПАСЕ уже до конца недели

Уже в самое ближайшее врем наша страна может сформировать свою парламентскую делегацию на июньскую сессию ПАСЕ.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию

Бывший президент Украины Петр Порошенко нарушил конституцию страны, когда своим указом образовал национальную комиссию по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг – к такому выводу пришел Конституционный суд Украины, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Улан-Удэ загорелся строительный рынок

Крупный пожар полыхает на строительном рынке Улан-Удэ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в МЧС по региону.
Обновлено в 05:36
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