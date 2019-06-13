Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет

Коммерсантъвчера в 13:27

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русскомвчера в 09:10

Международные резервы РФ впервые с 2014 года превысили $500 млрд

Газета.Ruвчера в 10:37

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолецвчера в 09:29

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUMвчера в 09:24

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАССвчера в 09:23

Международные резервы РФ превысили $500 млрд впервые с начала 2014 года

Интерфаксвчера в 11:15
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Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму

Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Роза Сябитова: «На старости лет схожу с ума»

Последней же каплей, по словам Сябитовой, стал звонок подруги.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки

Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Политика

Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины

В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Гаджеты

В начале следующего года Phison представит SSD-контроллер со скоростью 6500 Мбайт/с

Ключевой особенностью новинки станет поддержка более высокой скорости передачи данных — вплоть до 6500 Мбайт / с. Ещё в начале этого года компания Phison продемонстрировала свой контроллер PS5016, предназначенный для твердотельных накопителей нового поколения с возможностью подключения по четырём линиям PCIe 4.0.
Обновлено вчера в 10:26
Общество

Создатели большого квартала у ЦПКиО застроят промышленную зону на Сортировке

Обновлено в 01:19
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Баскетбол

«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА

Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Футбол

Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева

Обновлено в 00:43
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

В Кузбассе чиновница женила мужчину, находившегося без сознания

Обновлено в 00:11
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Политика

Борис Джонсон лидирует на выборах премьера Великобритании

Джонсон набрал 114 из 300 голосов членов партии.
Обновлено в 01:24
Политика

Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск

Обновлено вчера в 08:43
Авто

General Motors завершил выпуск Chevrolet Cruze

Обновлено вчера в 04:31
Происшествия

Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка

Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество

Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу

Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Экономика

Яков Голдовский добыл первую нефть

Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика

Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие

Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

«В одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата», - цитирует Филипоненко «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие

На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»

Обновлено вчера в 10:24
Культура

Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию

Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
Обновлено вчера в 15:30
Авто

Не ваше дело: актеры и спортсмены, которые занялись постройкой машин

Обновлено в 01:13
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
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