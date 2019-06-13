Финансы
Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM вчера в 09:24
Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить51
Подробнее о событии
Показать все источники
Международные резервы России преодолели порог в $500 млрд впервые за пять лет
Коммерсантъвчера в 13:27
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 01:57, Ашберн
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
Экс-глава Генштаба ВСУ Заман рассказал о готовившейся войне в Крыму
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Заман поделился мыслями о ситуации в стране в 2014 году.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры
В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Роза Сябитова: «На старости лет схожу с ума»
Последней же каплей, по словам Сябитовой, стал звонок подруги.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Без предупреждений и объявления войны. Huawei начала показывать рекламу на экране блокировки
Пользователи Huawei жалуются в сети, что на экранах блокировки смартфонов начала появляться реклама без каких-либо предупреждений со стороны производителя.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Экс-депутат Рады оценил последствия блокады Крыма для Украины
В декабре 2018 года экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с ФАН прокомментировал заявления о том, что из-за блокады Крыма Украина теряет сотни миллионов долларов в год.
Обновлено вчера в 22:58
Гаджеты
В начале следующего года Phison представит SSD-контроллер со скоростью 6500 Мбайт/с
Ключевой особенностью новинки станет поддержка более высокой скорости передачи данных — вплоть до 6500 Мбайт / с. Ещё в начале этого года компания Phison продемонстрировала свой контроллер PS5016, предназначенный для твердотельных накопителей нового поколения с возможностью подключения по четырём линиям PCIe 4.0.
Обновлено вчера в 10:26
Общество
Создатели большого квартала у ЦПКиО застроят промышленную зону на Сортировке
Обновлено в 01:19
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Футбол
Transfermarkt обнулил трансферную стоимость Кокорина и Мамаева
Обновлено в 00:43
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся детский сад
В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Политика
Борис Джонсон лидирует на выборах премьера Великобритании
Джонсон набрал 114 из 300 голосов членов партии.
Обновлено в 01:24
Политика
Осуждён организатор смертельного полёта президента Польши в Смоленск
Обновлено вчера в 08:43
Авто
General Motors завершил выпуск Chevrolet Cruze
Обновлено вчера в 04:31
Происшествия
Прокуратура не получала обращений по поводу «воскресшего» Цапка
Ранее в СМИ появились фотографии, в которых СМИ узнали погибшего главаря кущевской банды Обращения с просьбой установить личность человека, которого СМИ приняли за "воскресшего" главаря кущевской банды Сергея Цапка, в прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали.
Обновлено вчера в 04:22
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Экономика
Яков Голдовский добыл первую нефть
Экс-гендиректор СИБУРа покупает компанию First Oil в России Бывший гендиректор СИБУРа Яков Голдовский возвращается в нефтегазовый бизнес в России.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Россия и ЕС создадут группу для перехода на рубли и евро в расчетах
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились создать рабочую группу, которая будет продвигать вопрос перевода расчетов во взаимной торговле на рубли и евро.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
«В одном из подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один из участников открыл огонь из автомата», - цитирует Филипоненко «РИА Новости».
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Армия и оружие
На границе Ростовской области и Украины продолжает оставаться «танковая орда»
Обновлено вчера в 10:24
Культура
Эдуарду Кочергину в Воронеже вручили Платоновскую премию
Эдуард Кочергин получил из рук главы региона диплом, денежную премию в размере 1 млн руб. и памятный знак лауреата Платоновской премии.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий
Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49