Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрдREGNUM 09:24

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России. На 31 мая международные резервы страны составляли $495,2 млрд.
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Россия за неделю увеличила международные резервы на $7,5 млрд

Rambler News Service09:12

Золотовалютные резервы России превысили $500 млрд

Московский Комсомолец09:29

Международные резервы России превысили $500 млрд

REGNUM09:24

Международные резервы РФ превысили установленный ЦБ целевой уровень в $500 млрд

ТАСС09:23

Накопили: международные резервы России впервые за пять лет превысили 500 млрд долларов

Фонтанка.Ру09:49

Российские международные резервы превысили $500 млрд

RT на русском09:10

Международные резервы России за неделю выросли почти на 8 миллиардов

Петербургский дневник09:24
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 10:29, Ашберн
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Происшествия

Кремль прокомментировал жалобы на жесткость силовиков

В Кремле знают о жалобах на жесткость силовиков во время несанкционированной акции в Москве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 10:24
Кино

Вышел трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена «Пенниуорт»

В сети появился первый полноценный трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена Альфреда из комиксов DC "Пенниуорт".
Обновлено в 04:31
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.
Обновлено в 10:03
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Футбол

Мбаппе стал самым дорогим футболистом в мире

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе признан самым дорогим футболистом в мире.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Политика

Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Общество

ВЦИОМ узнал любимые мультфильмы россиян

Согласно исследованию ВЦИОМа, самым любимым мультфильмом у россиян является «Ну, погоди!» — этот вариант выбрали 65% участников опроса, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Москве электричка насмерть сбила двух человек

Электропоезд сбил насмерть двух человек около железнодорожной станции Яуза в Москве, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
Обновлено в 09:55
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено в 04:40
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Авто

Volvo и Uber создали серийный беспилотник

Компания Volvo представила готовый к серийному производству кроссовер XC90, оснащённый автопилотом фирмы Uber.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

Садальский сообщил о смерти певицы Ирины Бржевской

Актер Станислав Садальский в соцсетях сообщил о смерти популярной в пятидесятых годах прошлого века певицы Ирины Бржевской.
Обновлено в 02:11
Политика

Украина отказалась посылать корабли в Керченский пролив

Киев решил не совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 09:53
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Энергетика

Цены на нефть взлетели после нападения на танкеры в Оманском заливе

Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Общество

Россияне назвали свои траты в случае выигрыша в лотерею $1 млн

Согласно результатам, 25% респондентов вложили бы деньги в себя и своих близких (оплата обучения или медицинских расходов).
Обновлено в 03:29
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Фото с тайной свадьбы Сергея Лазарева появились в Сети

В Сети обсуждают фото с возможной свадьбы певца Сергея Лазарева. Снимок появился в Instagram и взбудоражил поклонников артиста.
Обновлено в 03:36
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Финансы

Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие

24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»

Обновлено в 08:55
Происшествия

Расследование по делу о краже картины Куинджи завершили

Обновлено в 10:13
Общество

ВИЧ-положительной женщине разрешили усыновить племянника

Ранее российское правительство позволило судам в подобных ситуациях отходить от нормы Семейного кодекса, не разрешающей усыновлять детей людям с ВИЧ, гепатитом С и другими болезнями из специального перечня.
Обновлено в 09:47
Политика

Володин: Россия покинет ПАСЕ, если ее лишат полномочий

Если российская делегация будет лишена каких-либо полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), РФ оставляет за собой право покинуть ассамблею.
Обновлено в 10:02
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