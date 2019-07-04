Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на 6,9 млрд долларовБанки.ру вчера в 09:12
Международные резервы РФ на 28 июня достигли 517,1 млрд долларов против 510,2 млрд на 21 июня текущего года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте Банка России.
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Резервы РФ достигли максимума 6 лет из-за евробондов, переоценки, интервенций
Financial Oneвчера в 09:34
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 02:08, Вашингтон
Здоровье
Врачи рассказали, почему не стоит спать с кошками
Обновлено в 00:52
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Сотрудники уголовного розыска задержали кассира из Башкирии, сбежавшую в Казань после кражи более 20 млн рублей из кассы одного из банков города Салавата, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
В Екатеринбурге суд впервые оправдал участника акции против храма
Кировский районный суд Екатеринбурга в четверг впервые оправдал местного жителя Дмитрия Молодцова по делу об участии в акции протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости в пятницу представитель суда.
Обновлено в 00:53
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России
Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет.
Обновлено вчера в 23:10
Армия и оружие
Трамп назвал снятый с производства истребитель F-22 «совершенно новым»
Американский президент Дональд Трамп в своей речи ко Дню независимости назвал «совершенно новым» истребитель, снятый с производства восемь лет назад.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая нашла убежище в Британии
Принцесса Хая, «младшая» жена дубайского правителя Мохаммеда бин Рашида, перебралась из ФРГ в Лондон. Об этом сказано в сообщении BBC News.
Обновлено 02 июля в 15:13
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено вчера в 10:35
Авто
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла – посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полиция обходит жилые дома в преддверии визита Путина в Екатеринбург
Работа проводится в преддверии визита президента Путина в столицу Урала, пишет е1.
Обновлено вчера в 23:53
Общество
«Дочка» РЖД рассказала о новом плацкартном вагоне с длинными полками
Ранее издание РБК сообщало, что ФПК представила новый плацкартный вагон, в котором нет боковых полок, а длина спальных мест составит не менее 1,84 м при нормативных 166,5 см на данный момент.
Обновлено в 01:28
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» стартовал в Америке с рекорда
Фантастический боевик «Человек-паук: Вдали от дома» собрал $39,25 млн в первый день проката в США и Канаде.
Обновлено 03 июля в 13:17
Космос
С космодрома Восточный стартовал «Союз-2.1б»
С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с российским спутником "Метеор-М" №2-2 и 32 малыми спутниками.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Энергетика
«Ромир» заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Около 93% российских автомобилистов считают, что есть риск повышения цен на топливо в стране, сообщила журналистам директор количественных исследований холдинга "Ромир" Анна Советова на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Обновлено вчера в 06:20
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено 02 июля в 13:19
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина Гарри растерялся в толпе окруживших его детей
Пятилетний сын знаменитостей Гарри, попав с отцом за кулисы, очень растерялся, когда его окружила толпа детей.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Максим Галкин тестирует новый интерфейс Instagram без лайков
Муж Примадонны Максим Галкин оказался среди тех, чей Instagram-аккаунт был выбран для тестирования нового интерфейса, где юзерам не видны лайки, оставленные под постами других людей.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В Словакии готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций
Политик пояснил, что в резолюции, которая «находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев», содержится призыв к отмене антироссийских санкций, «оказывающих негативный эффект на экономику» не только Словакии, «но и остальных стран — членов Евросоюза».
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно
Все 14 тел подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят тайно в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 18:47
Армия и оружие
Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ
Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для обоснования территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено вчера в 14:11
Общество
В Екатеринбурге утвержден проект планировки района, включающего две станции метро
Обновлено в 01:53
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Путин и Папа Римский Франциск встретились в Ватикане
В Ватикане началась встреча президента России Владимира Путина и Папы Римского Франциска.
Обновлено вчера в 08:44
Спорт
Бразильский экс-губернатор заявил о взятках членам МОК Попову и Бубке
Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал в ходе судебного заседания заявил, что некоторые члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубку, получили деньги за голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, передает UOL.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
Буффон отказался стать капитаном «Ювентуса»
Обновлено вчера в 17:17
Интернет
Найдена уязвимость, 17 лет подвергавшая пользователей опасности
Исследователь в области безопасности Барак Тавли открыл способ хищения данных, с помощью которого пользователи многие годы могли подвергаться опасности, сообщает Hacker News.
Обновлено в 01:19