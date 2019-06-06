Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на 3 млрд долларовБанки.ру 09:19

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Международные резервы РФ на 31 мая составили 495,2 млрд долларов против 492,2 млрд на 24 мая текущего года. Такие данные на конец отчетных дат представлены на сайте Банка России.
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