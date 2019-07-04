Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $6,9 млрдФинмаркет вчера в 09:02

Как говорится в сообщении ЦБ, резервы выросли преимущественно в результате поступлений от размещения облигаций внешнего облигационного займа Российской Федерации, положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила.
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Международные резервы России за неделю выросли на $6,9 млрд

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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 04:12, Вашингтон
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