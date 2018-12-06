Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млн
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млнТАСС08:13
Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
ТАСС08:13
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Финансы
ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%
Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".
Обновлено в 08:24
Финансы
Минфин России запланировал разместить ОФЗ в юанях в 2019 году
Агентство напоминает, что Россия не размещала ОФЗ в юанях, но Минфин не первый год анонсирует планы выйти на рынок с бумагами, эквивалентными $1 млрд для выкупа китайскими инвесторами.
Обновлено в 07:41
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
Рубль в четверг, 6 декабря, снижается к евро и доллару. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Обновлено в 05:39
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 07:45
Финансы
«Газпром» увеличит программу займов в 2019 году
За 9 месяцев года чистый долг компании вырос на 10% Совет директоров ПАО "Газпром" обсудит увеличение программы займов на 2018 год.
Обновлено в 04:12
Финансы
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов.
Обновлено в 01:51
Финансы
Общая капитализация криптовалют снизилась до 122 млрд долларов
По данным СoinМarketСap, на 08.30 по мск общая рыночная капитализация криптовалют составляет 122,3 млрд долларов.
Обновлено в 05:00
Финансы
Жители большой Тюменской области доверили банкам 766 млрд рублей
За январь-октябрь вклады населения в банках Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 04:56
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Сбербанк поднял кредитный возраст выше пенсионного
Предельный возраст получателя кредитной карты совпадает с новым пенсионным возрастом - 65 лет.
Обновлено в 03:34
Финансы
Искусственный интеллект ставит на снижение юаня и лиры
Новая ставка фонда - на рост волатильности валютного рынка, а главными целями являются китайский юань и турецкая лира.
Обновлено в 02:06
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
Ведущие банки договорились о клиринге операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона
Клиринговая площадка Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse AG, заручилась поддержкой 24 ведущих банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона.
Обновлено в 07:36