Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млн
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млнТАСС08:13
Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
ТАСС08:13
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 10:06, Ашберн
Финансы
Департамент ЦБ: Годовая инфляция в РФ до конца 2018 года достигнет 4%
В департаменте Центрального банка рассказали о том, что годовая инфляция в стране достигнет 4% до конца года, а также прогнозировали рост ВВП на уровне 1,6-1,7%.
Обновлено в 09:53
Финансы
Рубль реагирует сдержанно на усиление волатильности на рынке нефти
Рубль в четверг реагирует умеренным снижением на усиление волатильности при торгах нефти, в том числе в связи с ее падением на 5%, оставаясь под давлением вместе с другими валютами развивающихся рынков на фоне уменьшения аппетита к рисковым активам, говорят опрошенные агентством "Прайм" аналитики.
Обновлено в 08:00
Финансы
Украина обязана выплатить $5,4 млрд по внешним долгам в 2019 году
Украине в 2019 году необходимо выплатить 150,13 млрд гривен ($5,4 млрд) по внешним долгам, передают «Украинские новости» со ссылкой на Министерство финансов.
Обновлено в 07:45
Финансы
В Башкирии средняя ставка по ипотеке достигла исторического минимума
По словам управляющего Отделением-Национальным банком по РБ Уральского главного управления ЦБ РФ Марата Кашапова, средняя ставка по ипотеке в регионе достигла исторического минимума – 9,4%.
Обновлено в 10:02
Финансы
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе
С большой вероятностью отечественные индексы начнут день в минусе, а рубль будет терять позиции против основных конкурентов.
Обновлено в 01:51
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Жители большой Тюменской области доверили банкам 766 млрд рублей
За январь-октябрь вклады населения в банках Тюменской области, с учетом Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, увеличились на 5%, или на 35 млрд рублей, и составили на 1 ноября 766 млрд рублей.
Обновлено в 04:56
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
В обменниках Казахстана начнут продавать золото По условиям договора, расчёты будут производиться в объёме 1,8 млрд дирхамов ($490 млн) и 35 млрд индийских рупий ($493 млн).
Обновлено в 03:20
Финансы
Госдолг Краснодарского края в 2018г. сократится на 4 млрд рублей
Как РБК Краснодар сообщал ранее, отношение госдолга Краснодарского края к налоговым и неналоговым доходам бюджета (долговая нагрузка) в январе — сентябре 2018 года составило 63,4%, сократившись с начала года на 14,4 п.п. По показателю долговой нагрузки Кубань занимает 54 место среди всех регионов РФ.
Обновлено вчера в 12:21
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
На ноябрь 2018 года задолженность жителей Пермского края перед банками составила 36,3 млрд рублей.
Обновлено вчера в 07:36
Финансы
ЦБ РФ установил курс евро с 6 декабря в размере 75,7051 руб
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 декабря, составляет 75,7051 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,89 коп.
Обновлено в 04:15
Финансы
Минфин закрыл сделки по размещению евробондов
Минфин отметил, что полученные результаты демонстрируют высокий интерес среди зарубежных инвесторов к кредитному риску России, а также доверие к показателям отечественной экономики.
Обновлено вчера в 08:47
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
Ведущие банки договорились о клиринге операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона
Клиринговая площадка Eurex, принадлежащая Deutsche Boerse AG, заручилась поддержкой 24 ведущих банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте вместо Лондона.
Обновлено в 07:36