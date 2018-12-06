Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млн
Международные резервы РФ за неделю выросли на $300 млнТАСС08:13
Международные резервы РФ на 30 ноября 2018 года составили $462,1 млрд, что на $300 млн выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
ТАСС08:13
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Финансы
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились вслед за нефтью
С нашей точки зрения, завтра индекс РТС начнет день в границах 1120-1140 пунктов, индекс Мосбиржи - в диапазоне 2380-2420 пунктов.
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Обновлено в 09:25
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на открытии торгов
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Финансы
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Финансы
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Обновлено в 04:12
Финансы
В Bank of America не исключили повторения кризиса 1998 года
Bank of America не исключил повторения кризиса 1998 года.
Обновлено в 04:30
Финансы
Индия и ОАЭ договорились о расчётах в рупиях и дирхамах
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Финансы
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Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,33 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 27 ноября, был установлен в размере 1,73 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,36 триллиона под 7,47 процента годовых.
Обновлено в 10:54
Финансы
Пермяки задолжали банкам более 36 миллиардов рублей
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Обновлено вчера в 07:36
Финансы
ЦБ предложил банкам информировать его о валютных сделках
ЦБ РФ предложил участникам валютного рынка самостоятельно и своевременно информировать его о совершении нестандартных валютных операций, которые теоретически могут повлиять на курс рубля.
Обновлено вчера в 08:57
Финансы
Автоградбанк запустил новогодние акции для предпринимателей
Автоградбанк запустил новогодние акции для своих клиентов.
Обновлено вчера в 09:10
Финансы
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара при взаимных расчетах
Россия и Аргентина могут отказаться от доллара в пользу евро для взаимных расчетов друг с другом.
Обновлено 04 декабря в 04:04