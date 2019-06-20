Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрдТАСС 09:17
Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже вторую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
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Экономика
Росстат сообщил о снижении безработицы до 4,5%
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Цены на отопление пересчитают в России
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Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
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Происшествия
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Обновлено в 08:55
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В «Автодоре» поддержали предложение убрать с платных дорог шлагбаумы
Госкомпания "Автодор" поддержала инициативу правительства внедрить на платных дорогах технологию "свободный поток" (free-flow - проезд без шлагбаумов) установить штраф за неоплату проезда, сообщил РИА Новости представитель госкомпании.
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Шура пожаловался Ивлеевой на алкоголизм Хлебниковой
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В НИИ скорой помощи имени Склифосовского не работает врач с именем Марият Мухина, женщина, которая представилась лечащим врачом продюсера Бари Алибасова, сообщили РИА Новости в пресс-службе больницы.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вновь переписывает завещание
Похоже, что история с завещанием становится одной из ключевых в цепочке событий, произошедших с Бари Алибасовым.
Обновлено в 04:16
Музыка
Французский музыкант Филипп Здар скончался, выпав из окна
По данным журнала Pitchfork, французский музыкант случайно выпал из окна.
Обновлено в 10:08
Политика
Скончался жестоко избитый в Черкассах украинский журналист
Умер украинский журналист Вадим Комаров, который был избит в Черкассах, сообщил в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Обновлено в 06:10
Происшествия
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Обновлено в 10:51
Авто
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в конце года
Обновлённый Volkswagen Passat появится в России в декабре 2019 года, сообщают «Известия».
Обновлено в 11:12
Политика
Путин ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин во время Прямой линии ответил на вопрос о возможном объединении России и Белоруссии в единое государство.
Обновлено в 08:13
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский рассказал о договоренностях с олигархами
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали встреч с олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком.
Обновлено в 10:30
Кино
«Мстители: Финал» вернутся в кинотеатры
Обновлено вчера в 19:45
Общество
Коммунальные квартиры в Петербурге предложили расселить
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Происшествия
Годовалая девочка умерла в Москве после отказа в госпитализации
Годовалый ребенок скончался в Москве вскоре после ухода врачей скорой помощи, которые отказались везти его в больницу.
Обновлено в 10:34
Политика
Путин усомнился в жалобах россиян на маленькие зарплаты
Президент России Владимир Путин заявил, что россияне, работающие на полную ставку, не могут получить зарплату меньше 11 тысяч рублей.
Обновлено в 05:25
Общество
Больше половины выпускников Москвы отметят праздник в парке Горького
В праздничных мероприятиях в парке Горького примут участие больше половины выпускников московских школ.
Обновлено в 10:16
Политика
Первый поезд по Крымскому мосту отправится из Москвы
Ранее член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин отмечал, что запуск движения пассажирских поездов по Крымскому мосту запланирован на 9-10 декабря 2019 года, первые два поезда будут из Севастополя в Санкт-Петербург и из Симферополя в Москву.
Обновлено в 08:50
Единоборства
Минаков проведет бой в конце июля или начале августа
Российский боец ММА Виталий Минаков проведет следующий поединок в конце июля или начале августа в Bellator.
Обновлено в 07:54