Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрдТАСС 09:17

Международные резервы РФ на 14 июня 2019 года составили 504,5 млрд долларов, что на 1,8 млрд долларов выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России. Таким образом, объем международных резервов уже вторую неделю подряд превышает установленный ЦБ РФ целевой уровень в $500 млрд.

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,8 млрд

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