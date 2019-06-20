Финансы
Международные резервы РФ с 7 по 14 июня выросли на $1,8 млрдИнтерфакс 09:09
Международные резервы России на 14 июня составили $504,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 июня международные резервы равнялись $502,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 09:58, Вашингтон
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Политика
Путин объяснил свою вежливость детством в ленинградском дворе
Детство в Ленинграде повлияло на то, что Владимир Путин вежлив «с теми, кто поливает» Россию.
Обновлено в 09:42
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Шведская прокуратура не будет обжаловать отказ о заочном аресте Ассанжа
Окружной суд Упсалы 3 июня решил не удовлетворять запрос прокуратуры о заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 08:24
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным: «Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов»
Текстовая трансляция Прямой линии с президентом России Сегодня президент России Владимир Путин в очередной, 17-й раз провел прямую линию.
Обновлено в 05:00
Экономика
Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.
Обновлено в 09:33
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Футбол
«Реал» отложил трансфер Мбаппе на 2020 год
По данным источника, «Королевский клуб» отложил трансфер футболиста на 2020 год.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин рассказал, куда делся народ чудь
Обновлено в 07:18
Общество
Жара на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года
Московское лето продолжает бить температурные рекорды. Уже в субботу, 22 июня, воздух в столице может прогреться до +32 градусов.
Обновлено вчера в 13:29
Авто
УАЗ собирается делать семейный внедорожник
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено в 04:25
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено вчера в 12:03
Политика
Путин рассказал о поступке, за который ему стыдно
Ведущие в конце «Прямой линии» задали президенту Владимиру Путину вопрос о том, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено в 09:30
Авто
В России продажи новых люксовых автомобилей в мае упали на 12,2%
Объем российского рынка новых автомобилей сегмента Luxury в прошлом месяце составил 108 экземпляров, что на 12,2% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Бывший нападающий сборной России и петербургского «Зенита» имеет долги по алиментам на сумму более 15 миллионов рублей.
Обновлено в 09:38
Политика
Путин отреагировал на предложение сделать Грудинина премьер-министром
Владимир Путин прокомментировал вопрос о возможном назначении экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина на пост главы российского правительства.
Обновлено в 09:14
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 09:37
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Политика
Путин заявил, что не является инопланетянином
Президент России Владимир Путин заявил, что он не инопланетянин.
Обновлено в 09:43
Игры
Игроки Assassin’s Creed Odyssey создают миссии для быстрой прокачки
С помощью редактора игроки создают легкие для прохождения задания, за которые получают награды.
Обновлено в 07:34
Общество
Власти проверят зарплаты врачей под Мурманском после жалобы Путину
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поручил провести дополнительную проверку по жалобе отоларинголога, который пожаловался на низкую заработную плату по время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:48
Политика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Политика
Путин открестился от связи спецслужб с прямой линией
Никакая спецслужба никакого отношения к прямой линии не имеет, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 09:13