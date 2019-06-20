Международные резервы РФ с 7 по 14 июня выросли на $1,8 млрдИнтерфакс 09:09

Международные резервы России на 14 июня составили $504,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 7 июня международные резервы равнялись $502,7 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1,8 млрд.

Международные резервы РФ с 7 по 14 июня выросли на $1,8 млрд

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