Финансы
Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрдПРАЙМ 09:05
"Международные резервы по состоянию на 12 июля составили 519,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота", — говорится в сообщении.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
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