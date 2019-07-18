Финансы

Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрдПРАЙМ 09:05

"Международные резервы по состоянию на 12 июля составили 519,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 1,4 миллиарда долларов, или на 0,3%, преимущественно в результате покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизации золота", — говорится в сообщении.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Международные резервы России продолжают рост семь недель подряд

Комсомольская правда10:16

Международные резервы РФ увеличились на $1,4 млрд

Московский Комсомолец09:45

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

REGNUM09:43

Международные резервы растут седьмую неделю подряд

Rambler News Service09:35

В Центробанке заявили о росте международных резервов России

RT на русском09:17

Международные резервы России за неделю выросли на $1,4 млрд

ТАСС09:16

Международные резервы РФ с 5 по 12 июля выросли на $1,4 млрд

Интерфакс09:05
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 19:40, Ашберн
Происшествия

В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста

Обновлено в 18:09
Происшествия

Полиция не стала заводить дело на мать с лекарством для сына

Обновлено в 14:03
Политика

Мэй поспорила с Путиным из-за слов о либерализме

Ранее Путин заявил, что современная так называемая либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами подавляющего большинства людей.
Обновлено вчера в 17:23
Политика

Береговая охрана США требует ледоколы для конкуренции с Россией

Обновлено в 18:35
Наука

Ученые выяснили, как на самом деле влияет давление на риск инфаркта

Американские исследователи пришли к выводу, что "верхнее" систолическое артериальное давление и "нижнее" диастолическое давление одинаково влияют на риск развития сердечного приступа, а также инсульта, передает Medicalxpress.
Обновлено в 00:43
Армия и оружие

«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне

Обновлено в 16:13
Культура

Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Обновлено в 17:17
Происшествия

В Омске обнаружен подпольный центр реабилитации для наркоманов

Обновлено в 09:07
Политика

В Конгресс США внесен проект закона о санкциях против ФСБ

Законопроект о санкциях против высокопоставленных сотрудников ФСБ внесен в Палату представителей Конгресса США, сообщили конгрессмены.
Обновлено в 17:55
Авто

Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров

Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Политика

Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02
Политика

Путин высказался об урегулировании в Донбассе

Власти Российской Федерации всячески приветствуют подключение европейских партнёров к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.
Обновлено в 11:05
Путешествия

На Кубани туристов начали штрафовать за неуплату курортного сбора

Обновлено в 15:08
Космос

Уфолог обнаружил на Луне череп инопланетянина

Уральский исследователь Валентин Дегтярёв обнаружил на Луне череп инопланетянина.
Обновлено вчера в 05:05
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Политика

Корабль ВМС США сбил беспилотник Ирана

Обновлено в 16:01
Политика

Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Музыка

Вайкуле поддержала бойкотирующую Россию Катамадзе

Эстрадная певица Лайма Вайкуле поддержала коллегу из Грузии Нино Катамадзе, которая выступила с резкими высказываниями в адрес России.
Обновлено в 09:24
Наука

Бразильские растения привлекли самых агрессивных муравьев белками

Муравьи в бразильской каатинге лучше защищают растения от насекомых-вредителей в местах с нехваткой животного белка.
Обновлено в 11:13
Технологии

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

«Локомотив» предложил за игрока сборной Перу 12 млн евро

«Локомотив» проявляет интерес к хавбеку мексиканского клуба «Монаркас Морелия» и сборной Перу Эдисону Флоресу.
Обновлено в 17:54
Наука

Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону

Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол

«Кайрат» и «Алашкерт» прошли первый отборочный раунд Лиги Европы

Казахстанский "Кайрат" и армянский "Алашкерт" вышли во 2-й отборочный раунд Лиги Европы.
Обновлено в 12:26
Политика

Путина не пригласили на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин подтвердил сведения, согласно которым власти страны приняли решение не приглашать на мероприятия, связанные с 80-й годовщиной начала Второй мировой войны, российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 09:30
Гаджеты

Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android-смартфоны

BankMyCell проанализировала еще данные других компаний, и в своем отчете отметила, что лояльность к смартфонам Apple сейчас находится на уровне 2011 года, когда показатель составлял 72%.
Обновлено в 14:01
Шоу-бизнес

Депутат Госдумы ответил на жалобы избирателей под постом Леди Гаги

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на появившиеся под публикациями американской певицы Леди Гаги комментарии российских пользователей.
Обновлено в 08:36
Политика

Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400

США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Происшествия

В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку

Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено в 11:31
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко

Украинские СМИ узнали причину конфликта Зеленского и Кличко.
Обновлено в 10:29
Главное