Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3% и по состоянию на 14 декабря составили 464,9 миллиарда долларов против 463,6 миллиарда долларов на 7 декабря, сообщил Банк России.

Международные резервы РФ за неделю увеличились на $1,3 млрд

Финансы Финансы На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышается Курс евро к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,72% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18.50 мск достиг отметки в 78,12 рублей.

Финансы Финансы ФРС США повысила базовую ставку Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.

Финансы Финансы Владимир Путин: В России обеспечен стабильный курс рубля Правительству России удалось обеспечить стабильность курса, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.

Финансы Финансы НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.

Финансы Финансы Рождественское ралли превратилось в «медвежью» гонку Рождественское ралли на зарубежных рынках превратилось в "медвежью" гонку благодаря ухудшению прогнозов по мировой экономике, негативным ожиданиям корпораций и весьма недружественной политике ФРС.

Финансы Финансы Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу "Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.

Финансы Финансы Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.

Финансы Финансы Bloomberg: курс доллара может обвалиться на 30% Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда считает, что курс доллара может рухнуть в результате «тройного дефицита» - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций.

Финансы Финансы Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.

Финансы Финансы Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.

Финансы Финансы В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.

Финансы Финансы В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.

Финансы Финансы Минфин Украины занял на внутреннем рынке более 720 млн долларов Министерство финансов Украины сообщило о размещении на аукционе новых выпусков облигаций внутреннего государственного займа на сумму, эквивалентную 722,4 млн долларов.

Финансы Финансы МВФ впервые поддержал цель украинского ЦБ по инфляции Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории Украины обозначил выполнение цели снижения инфляции до 5%, которую установил и Национальный банк Украины (НБУ), заявил глава банка Яков Смолий, сообщается на сайте регулятора.