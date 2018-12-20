Финансы
Объём международных резервов РФ достиг максимума с августа 2014 года
Объём международных резервов РФ достиг максимума с августа 2014 годаСаминвестор01:58
20 декабря 2018 года Центробанк РФ сообщил, что объём международных резервов с 7 по 14 декабря вырос на $1,3 млрд или на 0,3%, до $464,9 млрд преимущественно вследствие положительной переоценки.
Саминвестор01:58
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Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Финансы
Аналитики ЦБ предупредили о риске ипотечного пузыря
Неделю назад вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что правительство до конца года представит новые льготы для получения ипотечного кредита семьями, которые позволят получить поддержку 1,6 млн человек.
Обновлено вчера в 15:35
Финансы
Российский рубль резко подешевел
Рубль обвалился до минимума с сентября. Доллар на Московской бирже в моменте поднимался до 68 рублей 75 копеек, евро — почти до 79.
Обновлено вчера в 23:01
Финансы
Денежная база РФ прибавила 162,5 млрд рублей
Объём денежной базы России в узком определении на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд руб. против 10 трлн 216,1 млрд руб. неделей ранее, сообщает Центральный банк РФ.
Обновлено в 03:31
Финансы
Европейские индексы показали заметное снижение
В четверг, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне итогов заседания ФРС и заявления ведомства о продолжении ведения политики постепенного повышения ставок.
Обновлено в 01:05
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено в 02:25
Финансы
Падение доллара может сдержать статистика
Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.
Обновлено в 00:58
Финансы
ЦБ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля
Российский лидер Владимир Путин считает, что Центробанку РФ и правительству удается поддерживать стабильный курс рубля.
Обновлено вчера в 07:44
Финансы
На Украине начнут публиковать информацию о должниках банков-банкротов
С марта 2019 года фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Украины начнет публиковать информацию о должниках обанкротившихся банков, сообщает 20 декабря УНИАН.
Обновлено вчера в 15:26
Финансы
BMO: евро с началом нового года обновит минимумы
В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.
Обновлено в 01:42
Финансы
Центробанк Швеции впервые за семь лет повысил базовую ставку
20 декабря 2018 года Центробанк Швеции повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до минус 0,25% годовых.
Обновлено в 03:08
Финансы
Банк ВТБ ищет коллекторов для взыскания долгов
Государству принадлежит 60,9% акций ВТБ. Ранее в Петербурге коллекторов привлекали к взысканию долгов по квартплате.
Обновлено вчера в 09:23
Финансы
Рубль посыпался после пресс-конференции Путина
Для России ситуация усугубляется падением цен на нефть и рекордным оттоком капитала из страны.
Обновлено в 03:35
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено вчера в 02:55
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено вчера в 04:30