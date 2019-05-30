Финансы
Международные резервы РФ за неделю снизились почти на $2 млрдPravda.Ru 10:12
Международные резервы Российской Федерации снизились. Об этом сообщает Центральный банк РФ. По состоянию на 24 мая 2019 года международные резервы России составили 492,2 миллиарда долларов.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Здоровье
Медработников Дагестана обучат оказанию паллиативной помощи
Фельдшеров и медицинских сестер в Дагестане обучат паллиативной помощи.
Обновлено в 10:35
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Экономика
Суд признал бывшего владельца российского Forbes банкротом
Федотов как ИП признан банкротом, в его отношении введена процедура реализации имущества, передает из зала суда корреспондент РБК.
Обновлено в 09:37
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Спорт
Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними
Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Кассирша Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей
Кассирша Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей 36-летняя Луиза Хайруллина, старший кассир башкирского отделения Россельхозбанка в городе Салават, отпросилась домой пораньше.
Обновлено в 07:07
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Финансы
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 03:04
Интернет
ИТ-компании объединились против властей Британии
В Британии интересы частных компаний вошли в клинч с властями после предложения регулятора в области цифровой безопасности GCHQ предоставить возможность прослушивать секретные чаты в мессенджерах.
Обновлено в 07:40
Музыка
Арнольд Шварценеггер зачитал рэп о самом себе
Австрийский певец Андреас Габалье снял клип на песню, посвящённую Арнольду Шварценеггеру и его карьере.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Сын экс-сенатора признался, что сбил полицейского под наркотиками
Тимур Галлямов, который сбил полицейского во время погони в Москве, признался, что был под действием наркотиков.
Обновлено в 11:02
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Общество
Рособрнадзор призвал родителей не пускать на ЕГЭ больных детей
Рособрнадзор призвал родителей школьников не отпускать детей на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) при плохом самочувствии.
Обновлено в 10:52
Политика
МИД Польши возмутили стенды о смоленской авиакатастрофе
Обновлено в 09:47
Политика
В Кремле обеспокоены данными статистики о снижении доходов россиян
Кремль трезво оценивает ситуацию с уровнем благосостояния россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:17
Общество
IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»
"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Политика
Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку
Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Украинская армия отказывается от прапорщиков и вводит новые звания
Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Новокузнецке разбушевалась непогода
Синоптики не ошиблись в прогнозе, и на юг Кузбасса резко обрушилось ненастье.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Экономика
«Аэрофлот» потратит 4,6 млрд рублей на обслуживание самолетов SSJ100
Авиакомпания «Аэрофлот» объявила тендер на техническое обслуживание лайнеров SSJ100, максимальная цена закупки — 4,6 млрд рублей.
Обновлено в 11:40
Политика
МИД Украины анонсировал скорое освобождение моряков-провокаторов
Россия скоро освободит задержанных в Керченском проливе украинских моряков и представит это как собственное решение, не связанное с вердиктом Морского трибунала.
Обновлено в 05:28
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Президент Сербии обсудил с послом России кризис в Косове
Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Сербии Александром Чепуриным кризис в Косове и Метохии.
Обновлено в 11:31